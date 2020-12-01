В Киеве придумали вариант получения вакцины от COVID-19 В«вне очередиВ»

«Можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры... и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины», — сказал он.

Фото: © Георгий Зимарев / РИА НовостиГлава украинского парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал об идее, которая, по его мнению, позволит Украине получить вакцину от COVID-19 «вне очереди», передает RT со ссылкой на «Украина 24».вЃЈСообщается, что депутат выразил мнение, что страна сможет оперативно получить необходимые препараты, если предоставит свои самолёты «Мрия» для перевозки вакцин по всему миру.вЃЈПо его словам, украинские самолёты можно оборудовать специальной аппаратурой для поддержания низкой температуры, необходимой для хранения вакцин.вЃЈвЃЈВместе с этим Радуцкий отметил, что, согласно договору, который правительство подписало в рамках международного механизма COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта 2021 года.