Синоптики прогнозируют 26 декабря в ЛНР от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 26 декабря ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов выше нуля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 25 декабря до 21:00 26 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, осадки, местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица; ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем от минус 1 до плюс 4 градусов", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 декабря метеорологи отмечали в 1953 году – минус 27,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1887 году и составляла плюс 10,5 градуса.

По предварительному прогнозу, ночью 27 декабря при прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдет слабый мокрый снег, переходящий в снег; 28 декабря будет преимущественно без осадков, температура воздуха понизится на 5-8 градусов.

25 декабря — Луганск