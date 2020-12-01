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Организаторы наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" (ФОТО)

root Вчера, 20:3145Новости
Организаторы наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" (ФОТО)


Организаторы наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" (ФОТО)


Организаторы наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" (ФОТО)



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Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР". Об этом сообщили в ФП ЛНР.
"Сегодня в Федерации профсоюзов ЛНР состоялось награждение победителей профсоюзного конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР. 10 победителей получили почетные грамоты ФП ЛНР и денежные вознаграждения", – говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности председателя ФП ЛНР Константин Бутримов напомнил, что конкурс состоял из трех туров.
"Сначала работы отбирались в первичных профсоюзных организациях, затем – в республиканских и территориальных, а финал состоялся в Федерации профсоюзов ЛНР. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи детей из всех регионов Республики. В финал вышли 40 рисунков, предоставленные из 20 республиканских и территориальных организаций. Из них жюри отобрало 10 лучших. Все авторы работ, которые дошли до финала, были отмечены дипломами за участие. А десять участников мы пригласили сегодня для награждения и вручения грамот и денежных премий", – рассказал он.
Напомним, ранее ФП ЛНР подвела итоги конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР", лучшими признаны 10 работ в двух возрастных группах.
В апреле нынешнего года организаторы перенесли на более поздний срок проведение финала и церемонии награждения победителей конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
На состоявшемся в октябре очередном заседании президиума Совета ФП ЛНР было принято решение о возобновлении финала конкурса с соблюдением санитарных норм и требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР.
Конкурс рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" проводится третий год, в первом творческом состязании в 2018 году в финал вышли 36 рисунков.
25 декабря — Луганск

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