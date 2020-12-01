Организаторы наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР наградили победителей конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР". Об этом сообщили в ФП ЛНР."Сегодня в Федерации профсоюзов ЛНР состоялось награждение победителей профсоюзного конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР. 10 победителей получили почетные грамоты ФП ЛНР и денежные вознаграждения", – говорится в сообщении.Исполняющий обязанности председателя ФП ЛНР Константин Бутримов напомнил, что конкурс состоял из трех туров."Сначала работы отбирались в первичных профсоюзных организациях, затем – в республиканских и территориальных, а финал состоялся в Федерации профсоюзов ЛНР. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи детей из всех регионов Республики. В финал вышли 40 рисунков, предоставленные из 20 республиканских и территориальных организаций. Из них жюри отобрало 10 лучших. Все авторы работ, которые дошли до финала, были отмечены дипломами за участие. А десять участников мы пригласили сегодня для награждения и вручения грамот и денежных премий", – рассказал он.Напомним, ранее ФП ЛНР подвела итоги конкурса рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР", лучшими признаны 10 работ в двух возрастных группах.В апреле нынешнего года организаторы перенесли на более поздний срок проведение финала и церемонии награждения победителей конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.На состоявшемся в октябре очередном заседании президиума Совета ФП ЛНР было принято решение о возобновлении финала конкурса с соблюдением санитарных норм и требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР.Конкурс рисунка "Охрана труда глазами детей ЛНР" проводится третий год, в первом творческом состязании в 2018 году в финал вышли 36 рисунков.25 декабря — Луганск