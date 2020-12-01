Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы
Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы, нужно усилить защитные меры, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает RT.
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«Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал он в Twitter.
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Клюге призвал соблюдать дистанцирование и носить маски.
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По его словам, новый штамм коронавируса, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.
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Клюге подчеркнул необходимость оставаться бдительным, пока продолжается изучение нового варианта вируса.
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