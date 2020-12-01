Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку в результате решения народа. По его словам, необходимо провести внеочередные парламентские выборы, передает RT.
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«Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. С должности премьера я могу уйти только по решению народа», — написал он в Facebook.
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Он подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией «в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа».
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«Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов», — добавил Пашинян.
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Премьер предложил «парламентским и заинтересованным силам» провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.
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Ранее демонстранты, требующие отставки Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване.
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