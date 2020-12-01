Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа

«Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. С должности премьера я могу уйти только по решению народа», — написал он в Facebook.

«Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов», — добавил Пашинян.

Фото: © Сайт премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку в результате решения народа. По его словам, необходимо провести внеочередные парламентские выборы, передает RT.вЃЈвЃЈОн подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией «в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа».вЃЈвЃЈПремьер предложил «парламентским и заинтересованным силам» провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.вЃЈРанее демонстранты, требующие отставки Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване.