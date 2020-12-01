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В Нэшвилле взорвался автомобиль

root Вчера, 22:1641Новости
В Нэшвилле взорвался автомобиль
Фото: © fox17.com
В американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC, передает РИА Новости.
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"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", — заявили в местной полиции.

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К расследованию подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил журналистам, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.
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"Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", — добавил Дир.

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