В Нэшвилле взорвался автомобиль

"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", — заявили в местной полиции.

Фото: © fox17.comВ американском Нэшвилле, штат Теннесси, взорвалась машина, трех человек в результате ЧП госпитализировали, сообщил телеканал NBC, передает РИА Новости.вЃЈвЃЈвЃЈвЃЈК расследованию подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба — Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.вЃЈвЃЈПредставитель Белого дома Джадд Дир сообщил журналистам, что президента Дональда Трампа проинформировали о произошедшем.вЃЈвЃЈ"Президент благодарен потрясающим работникам экстренных служб и молится за тех, кто пострадал", — добавил Дир.