В связи с ухудшением погодных условий в Донбассе водителей призывают от междугородних поездок



В Центре гидрометеорологии МЧС сообщили, что с 26 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь; местами туман, сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица.

«Рекомендуем водителям автотранспортных средств в период с 26 по 27 декабря по возможности воздержаться от поездок на междугородние направления», — говорится в сообщении на сайте Минтранса.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада, гололедицы снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — напомнили в Министерстве.

Там добавили, что водителям также следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен. Погода в Луганске - Сегодня, 07:00 19 В Луганске в связи с неблагоприятными погодными условиями призывают водителей воздержаться от междугородних поездок.В Центре гидрометеорологии МЧС сообщили, что с 26 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь; местами туман, сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица.«Рекомендуем водителям автотранспортных средств в период с 26 по 27 декабря по возможности воздержаться от поездок на междугородние направления», — говорится в сообщении на сайте Минтранса.Кроме того, в ведомстве обратили внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада, гололедицы снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — напомнили в Министерстве.Там добавили, что водителям также следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен. Погода в Луганске - Сегодня, 07:00 19

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