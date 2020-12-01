В Луганске сначала запретили, а сегодня снова разрешили проведение массовых новогодних мероприятий



ЧСПК на состоявшемся 23 декабря заседании в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей запретила проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.

«В связи с отменой действия режима комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников, ЧСПК решила ослабить ограничительные меры, разрешив работу развлекательных заведений», — говорится в сообщении комиссии.

Разрешили:

проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

посещений гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе театров, цирка, кинотеатров (кинозалов), ледовых арен (катков) в закрытых помещениях, иных развлекательных и досуговых заведений.

При этом комиссия потребовала «усилить контроль за неукоснительным выполнением ранее принятых Требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, регламентирующих осуществление деятельности всеми субъектами хозяйствования всех форм собственности». Удобный город - Сегодня, 14:25 296 В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия в связи с отменой комендантского часа на новогодние и рождественские праздники ослабила ряд ранее введенных ограничений на проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом пишет ЛИЦ.ЧСПК на состоявшемся 23 декабря заседании в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей запретила проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.«В связи с отменой действия режима комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников, ЧСПК решила ослабить ограничительные меры, разрешив работу развлекательных заведений», — говорится в сообщении комиссии.Разрешили:проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.посещений гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе театров, цирка, кинотеатров (кинозалов), ледовых арен (катков) в закрытых помещениях, иных развлекательных и досуговых заведений.При этом комиссия потребовала «усилить контроль за неукоснительным выполнением ранее принятых Требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, регламентирующих осуществление деятельности всеми субъектами хозяйствования всех форм собственности». Удобный город - Сегодня, 14:25 296

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