Союз художников ЛНР приглашает на открытие выставки Николая и Альберта Левченко

Союз художников (СХ) ЛНР приглашает жителей Республики на открытие выставки известных художников и педагогов Луганщины Николая и Альберта Левченко. Об этом ЛИЦ сообщил председатель правления творческого союза Артем Фесенко.

"Эта выставка – дань памяти двум прекрасным художникам-педагогам, всю свою жизнь отдавшим искусству и Луганщине. Живописцы, художники и люди, которые просто любят искусство, конечно, помнят этих мастеров – Николая Константиновича и Альберта Николаевича Левченко, отца и сына. Это были достойные люди, замечательные профессионалы", – отметил Фесенко.

Он рассказал, что Левченко-старший работал директором художественной школы, после Великой Отечественной войны возрождал художественные традиции Луганщины, принимал участие в восстановлении Луганска. Его сын был директором художественного училища и "выпустил огромное количество прекрасных художников-скульпторов, художников-оформителей".

"Мы не привязывались ни ко времени, ни к датам – это был крик души. Думаю, зрителю будет интересно посмотреть на работы замечательных мастеров", – добавил председатель правления творческого союза ЛНР.

Организаторами выставки выступили СХ и Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

На выставке будут представлены около 20 работ, выполненные в различных техниках.

Открытие выставки состоится 28 декабря в Галерее искусств Луганского художественного музея по адресу: Луганск, ул. Шевченко, 4. Начало – в 14:00. Вход свободный.

Выставка пройдет с соблюдением всех требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР.

26 декабря — Луганск