На Алчевском меткомбинате авария на доменной печи
На доменной печи №1 Алчевского меткомбина произошла авария, главная причина в нежелании «собственника» вкладывать средства в обслуживание, ремонт и обновление оборудования.
Об этом в социальных сетях пишут сотрудники АМК.
«После непродолжительной работы первой доменной печи предприятия на ней произошла очередная авария. Главная причина — нежелание «ВТС» вкладываться в обслуживание, ремонты и обновление промышленности», — пишет один из работников комбината.
Алчевский меткомбинат был передан в так называемое «внешнее управление» ЗАО «Внешторгсервис». Однако менеджеры ВТС не в состоянии наладить стабильную работу предприятия и достичь хотя бы рентабельности. Заявления о том, что продукция комбината поставляется в Россию, Украину и даже в страны ЕС никак не сказываются на финансовом состоянии работников.
Зарплату коллективу АМК сейчас получает за сентябрь мелкими частями. А тем, кто уволился, долг по зарплате не выплачивают вовсе.
При этом, как пишут работники комбината, главный инженер «ВТС» Максим Мокрицкий привез на АМК «важных персон», которых охраняли военные с автоматами.
«Возможно, это были новые «владельцы»? В любом случае, у «ВТС» просто нет ресурсов для вкладывания в нерентабельное производство. Да и смысла нет. Пока тупо эксплуатируются еще украинский технический ресурс и бесплатно трудящиеся рабочие», — пишут алчевцы. Экономика - Сегодня, 16:00 267
Об этом в социальных сетях пишут сотрудники АМК.
«После непродолжительной работы первой доменной печи предприятия на ней произошла очередная авария. Главная причина — нежелание «ВТС» вкладываться в обслуживание, ремонты и обновление промышленности», — пишет один из работников комбината.
Алчевский меткомбинат был передан в так называемое «внешнее управление» ЗАО «Внешторгсервис». Однако менеджеры ВТС не в состоянии наладить стабильную работу предприятия и достичь хотя бы рентабельности. Заявления о том, что продукция комбината поставляется в Россию, Украину и даже в страны ЕС никак не сказываются на финансовом состоянии работников.
Зарплату коллективу АМК сейчас получает за сентябрь мелкими частями. А тем, кто уволился, долг по зарплате не выплачивают вовсе.
При этом, как пишут работники комбината, главный инженер «ВТС» Максим Мокрицкий привез на АМК «важных персон», которых охраняли военные с автоматами.
«Возможно, это были новые «владельцы»? В любом случае, у «ВТС» просто нет ресурсов для вкладывания в нерентабельное производство. Да и смысла нет. Пока тупо эксплуатируются еще украинский технический ресурс и бесплатно трудящиеся рабочие», — пишут алчевцы. Экономика - Сегодня, 16:00 267
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