В ОАК рассказали об украденном с В«самолёта Судного дняВ» оборудовании

«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолёта», — цитирует собеседника ТАСС.

Фото: © Пресс-служба АО «Объединенная приборостроительная корпорация»В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали об украденном оборудовании с Ил-80, который называют «самолётом Судного дня», передает RT.вЃЈКак отметили в ОАК, самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолёта сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях.вЃЈвЃЈВ начале декабря сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей.В МВД возбудили уголовное дело.вЃЈИл-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".