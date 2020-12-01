В ОАК рассказали об украденном с В«самолёта Судного дняВ» оборудовании
В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали об украденном оборудовании с Ил-80, который называют «самолётом Судного дня», передает RT.
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Как отметили в ОАК, самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолёта сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях.
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«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолёта», — цитирует собеседника ТАСС.
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В начале декабря сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей.
В МВД возбудили уголовное дело.
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Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
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