МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В российском МИД пошутили в ответ на письмо, которое посол США в Москве Джон Салливан написал Санта-Клаусу, передает РИА Новости.
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В минувший вторник американская дипмиссия опубликовала в Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. На одной из них запечатлена елка, украшенная масками и дезинфицирующим средством для рук. По словам сотрудников посольства, чувство юмора "как никогда необходимо в этом трудном году". Кроме того, в рамках новогоднего конкурса одна из семей дипломатов испекла пряничный домик в форме старого здания посольства США на Садовом кольце в Москве.
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На странице диппредставительства также разместили письмо Салливана Санта-Клаусу. Посол уверяет волшебника, что весь год хорошо себя вел, в частности — "носил маску и сохранял дистанцию". В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.
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В субботу Министерство иностранных дел России в Twitter прокомментировало обращение Салливана.
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"Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", — говорится в записи.
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В этом году 20 ноября Салливану исполнился 61 год.
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Ранее в субботу глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что "Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте разработчиков сообщалось, что препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.
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