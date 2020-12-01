МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу

"Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", — говорится в записи.

Фото: © Пресс-служба посольства СШАВ российском МИД пошутили в ответ на письмо, которое посол США в Москве Джон Салливан написал Санта-Клаусу, передает РИА Новости.вЃЈВ минувший вторник американская дипмиссия опубликовала в Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. На одной из них запечатлена елка, украшенная масками и дезинфицирующим средством для рук. По словам сотрудников посольства, чувство юмора "как никогда необходимо в этом трудном году". Кроме того, в рамках новогоднего конкурса одна из семей дипломатов испекла пряничный домик в форме старого здания посольства США на Садовом кольце в Москве.вЃЈНа странице диппредставительства также разместили письмо Салливана Санта-Клаусу. Посол уверяет волшебника, что весь год хорошо себя вел, в частности — "носил маску и сохранял дистанцию". В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.вЃЈВ субботу Министерство иностранных дел России в Twitter прокомментировало обращение Салливана.вЃЈвЃЈВ этом году 20 ноября Салливану исполнился 61 год.вЃЈРанее в субботу глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что "Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте разработчиков сообщалось, что препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.