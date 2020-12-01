Синоптики прогнозируют 27 декабря в ЛНР от 2 градусов тепла до 6 градусов мороза

Температура воздуха в ЛНР 27 декабря будет колебаться от 2 градусов тепла ночью до 6 градусов мороза днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 26 декабря до 21:00 27 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром осадки в виде снега и мокрого снега, днем без существенных осадков; местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, местами снежный накат, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2 – минус 3, днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса мороза, днем – 2-4 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и ноль - минус 2 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 1-3 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 28 декабря ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, днем от нуля до минус 5 градусов. 29 декабря - облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без осадков, местами порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью - 1-6 градусов мороза, днем - минус 1 – плюс 4 градуса.

26 декабря — Луганск