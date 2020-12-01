Украинский ученый предупредил о вымирании страны

"Еще никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей", — отметил ученый.

Фото: ReutersЗаведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский заявил, что Украина вымирает. Его слова приводит "Корреспондент", передает РИА Новости.вЃЈВсего семь лет назад несколько областей Западной Украины и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорожденных над количеством умерших, рассказал Волянский.вЃЈВ 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2. По словам медика, в этом году можно прогнозировать 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей.вЃЈвЃЈВолянский уверен, что дальнейшее снижение показателя до 200 тысяч новорожденных в год вполне возможно. Он пояснил, что сейчас вступает в возраст деторождения молодежь — те, кому 20-25 лет. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.вЃЈВ разрезе регионов удручающая картина сложилась в центре, на севере и на востоке Украины. В Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях количество смертей более чем в три раза превышает количество рождений, пишет автор.вЃЈ"Причины понятны: снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения", — заключил эксперт.