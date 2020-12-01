Британский журналист рассказал о смертоносном сюрпризе от "Калашникова"

Фото: © Пресс-служба концерна «Калашников»Журналист Daily Mail Уилл Стюарт опубликовал статью о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях представил концерн "Калашников", передает РИА Новости.вЃЈРепортер счел неслучайным, что боеприпас, работающий по принципу "выстрелил и забыл", презентовали в канун католического Рождества. При этом, как признал Стюарт, праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество отмечают 7 января.вЃЈОн отметил, что ракета предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Она может обнаружить цель без дополнительного наведения после запуска. Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии, говорится в статье.вЃЈБоеприпас с пятикилограммовой боеголовкой способен поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения.вЃЈЭта ракета стала очередной инновацией в процессе модернизации ВС России, заключил британский журналист.