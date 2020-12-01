С 1 января повышаются тарифы на тепло. В Донеччине на 12%, на Луганщине — на 23 %



Такое решение 24 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишут «Донецкие новости«.

Согласно решению нацрегулятора, тарифы на производство тепла для населения повышаются для всех 23 заявленных компаний-лицензиатов.

В частности, для ООО «Краматорсктеплоэнерго» (Краматорская ТЭЦ, Донецкая обл.) тариф для населения вырастет на 11,9% и составит 991,10 грн/Гкал.

ГП «Северодонецкая ТЭЦ» (Луганская обл.) поднимет тариф на 23,2%, стоимость тепла увеличится до 1 554,37 грн/Гкал.

Основными существенными факторами, которые оказывают влияние на рост тарифов на тепло в 2021 году, в НКРЭКУ назвали:

существенное снижение объемов производства тепловой энергии;

изменение отпуска электрической энергии ТЭЦ и когенерационными установками;

рост среднемесячной заработной платы штатных работников по виду экономической деятельности «Промышленность», что приводит к необходимости повышения фонда оплаты труда в расчетах тарифов на производство тепловой энергии;

рост цен на топливно-энергетические ресурсы;

рост расходов на услуги распределения природного газа;

рост других операционных расходов.

Новости Украины - Сегодня, 19:31 446 С 1 января 2021 года в Украине повышаются тарифы на тепло. Стоимость отопления вырастет также в платежках жителей Донецкой и Луганской областей.Такое решение 24 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишут «Донецкие новости«.Согласно решению нацрегулятора, тарифы на производство тепла для населения повышаются для всех 23 заявленных компаний-лицензиатов.В частности, для ООО «Краматорсктеплоэнерго» (Краматорская ТЭЦ, Донецкая обл.) тариф для населения вырастет на 11,9% и составит 991,10 грн/Гкал.ГП «Северодонецкая ТЭЦ» (Луганская обл.) поднимет тариф на 23,2%, стоимость тепла увеличится до 1 554,37 грн/Гкал.Основными существенными факторами, которые оказывают влияние на рост тарифов на тепло в 2021 году, в НКРЭКУ назвали:существенное снижение объемов производства тепловой энергии;изменение отпуска электрической энергии ТЭЦ и когенерационными установками;рост среднемесячной заработной платы штатных работников по виду экономической деятельности «Промышленность», что приводит к необходимости повышения фонда оплаты труда в расчетах тарифов на производство тепловой энергии;рост цен на топливно-энергетические ресурсы;рост расходов на услуги распределения природного газа;рост других операционных расходов.Новости Украины - Сегодня, 19:31 446

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