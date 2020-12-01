Недалеко от КПВВ «Еленовка» перевернулся рейсовый автобус. Много пострадавших. ФОТО



«Под Еленовкои? перевернулся автобус «Докучаевск-Донецк», много пострадавших. Информация уточняется», — пишут дончане.

В Донецком ГАИ информацию о данном инциденте не сообщает, ограничиваясь общими предупреждениями об опасности на дорогах 26 и 27 декабря и просьбой не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов.

В соцсетях люди обсуждают обстановку и аварию с автобусом, и возмущаются, что транспорт постоянно ходит переполненным, а его техническое состояние неудовлетворительное.

«Самые ко#ченные водители Донецк — Докучаевск. Автобусы убитые в хлам все. И набивают всегда полный автобус стоячих. Вот и последствия... Да еще и резина лысая... Ужас, бедные люди. Кто-то экономит свои деньги, а кто-то страдает... Так как они набивают автобус стоящими до отказа. Сам год назад ездил в Докуч. Водитель по дороге набивает автобус так, что люди не могли выйти. Звонил перевозчикам, они ничего сделать не могут», — пишут в комментариях дончане.

Часть людей заступается за водителей, обвиняя в сложившейся ситуации владельцев-перевозчиков.

Андрей: «Так водителю план ставят не подъемный, который он должен выполнить за день, вот и набивает»;

Ольга: «Енакиево — Донецк такая же ситуация. Полтора часа бедные студенты висят в автобусе, набивают так, что дышать нечем, естественно ни о какой соц. дистанции там речь не идет. Автобусы почти все гнилье, перевозчик по ходу плевать хотел на всех. Единственный плюс — все водители адекватные»;

Михаил: «Причем здесь набивает салон, если он технически неисправный и перевернулся на ровном месте. В городе друг за другом устраивают гонки набитые, как селедки. Наказывать надо таких предпринимателей и ГАИ за взятки».

Новости Донецка - Сегодня, 06:00 22 На Донбассе сохраняются сложные погодные условия, обстановка на дорогах крайне опасная. В соцсетях местные жители сообщают об аварии рейсового автобуса в районе Еленовки.«Под Еленовкои? перевернулся автобус «Докучаевск-Донецк», много пострадавших. Информация уточняется», — пишут дончане.В Донецком ГАИ информацию о данном инциденте не сообщает, ограничиваясь общими предупреждениями об опасности на дорогах 26 и 27 декабря и просьбой не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов.В соцсетях люди обсуждают обстановку и аварию с автобусом, и возмущаются, что транспорт постоянно ходит переполненным, а его техническое состояние неудовлетворительное.«Самые ко#ченные водители Донецк — Докучаевск. Автобусы убитые в хлам все. И набивают всегда полный автобус стоячих. Вот и последствия... Да еще и резина лысая... Ужас, бедные люди. Кто-то экономит свои деньги, а кто-то страдает... Так как они набивают автобус стоящими до отказа. Сам год назад ездил в Докуч. Водитель по дороге набивает автобус так, что люди не могли выйти. Звонил перевозчикам, они ничего сделать не могут», — пишут в комментариях дончане.Часть людей заступается за водителей, обвиняя в сложившейся ситуации владельцев-перевозчиков.Андрей: «Так водителю план ставят не подъемный, который он должен выполнить за день, вот и набивает»;Ольга: «Енакиево — Донецк такая же ситуация. Полтора часа бедные студенты висят в автобусе, набивают так, что дышать нечем, естественно ни о какой соц. дистанции там речь не идет. Автобусы почти все гнилье, перевозчик по ходу плевать хотел на всех. Единственный плюс — все водители адекватные»;Михаил: «Причем здесь набивает салон, если он технически неисправный и перевернулся на ровном месте. В городе друг за другом устраивают гонки набитые, как селедки. Наказывать надо таких предпринимателей и ГАИ за взятки».Новости Донецка - Сегодня, 06:00 22

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