Святые В«ДжавелиныВ» божественных американских господ

Не так давно на Украине провели опрос среди населения, по итогам которого выяснилось, что больше половины респондентов верит в итоговую победу Украины над Россией. Но если бы в опросе было уточнение насчёт типа победы: в формате один на один или с помощью союзников, вЂ• то, можете быть уверены: абсолютно подавляющее большинство незалэжных пэрэможников выразило бы уверенность в том, что Украине помогут победить, а в идеале победят вместо неё.Добудьте для нас пэрэмогу, а мы будем вами гордиться вЂ• в этом состоит один из вековечных столпов украинства. В разные века подобное предложение делалось разным ребятам: полякам, немцам, американцам. Каждый раз всепэрэможные надежды шли прахом, но евроукров это не останавливало: Россия будет побеждена, и на шпиле Спасской башни затрепыхаются штопаные жовто-блакитные шаровары. Но пока переходить в наступление страшновато, нужно начать побеждать русских у себя дома, а именно на Донбассе, в чём, конечно, поможет благословенный Запад.Так, во всяком случае, думалось евроукрам во времена обострения майданной истерии, когда тот же полковник ВСУ Ю. Мамчур орал в Крыму про то, что «Америка с нами». По украинскому Геббельс-СМИ всерьёз рассуждали о перспективах грядущей пэрэмоги и даже спорили насчёт целесообразности отправки гуманитарной помощи страдающим «москалям», которые останутся на пепелище после готовящегося стремительного украинско-натовского блицкрига. Но, когда стало понятно, что никакие голубые каски не придут и не помогут, когда даже самым упоротым свидомитам стало понятно, что ни европейцы, ни американцы, ни кто-либо ещё не собираются умирать во славу Украины, в Киеве и окрестностях приуныли. Приуныли и принялись искать пути для развития забуксовавшей пэрэмоги.Собственно говоря, долго им искать не пришлось. За туземную администрацию из Верховной рады всё решило начальство из посольства США, где, как и в других странах победившей цветной революции, начали торговать оружием, поскольку после цветных революций по старой, но недоброй традиции всегда случались гражданские войны. Поэтому Украина из страны-экспортёра оружия превратилась в страну-импортёра.Планы были большие: от приобретения «лучших в мире» американских танков «Абрамс» и заканчивая возрождением атомных военных технологий. Последнее вообще стало для некоторых горячих украинских парней идеей фикс. Некоторые на Украине почему-то верят, что если у них будет ядрён-бомба, то они сразу смогут диктовать свою непреклонную волю всем своим ворогам. Были даже попытки предложить создание «грязных» атомных бомб. Но не для того американские спецы обработали Кравчука, при котором Украина перестала быть ядерной державой, чтобы теперь снова давать своей колонии столь мощный инструмент влияния. Поэтому, кроме совсем уж маргинальных персонажей из числа украинских националистов и тех, кто ими прикидывается, мысли о такой бомбе никто не допускает.Что касается танков, то и тут случилась незадача. Не выдержавший десятилетий украинской демократии Харьковский бронетанковый завод превратился в артель, неспособную ни на что, кроме точечных ремонтов. Делать с нуля свои собственные танки Украина тоже не может, поскольку не умеет производить листовую броню и стволы. Поэтому пришлось побираться за границей. Но тут в колесо украинской демократии была поставлена очередная российская палка: из Москвы ясно донесли, что не советуют нашим «западным партнёрам» предоставлять Украине летальное оружие наступательного характера, к коим танки и относятся. Это, конечно, не остановило оружейные поставки в незалэжную, но на высоком уровне всё же определённый эффект возымело. Заваливать украинцев вооружением никто не стал, однако кое-чего они всё же получили. И каждое новое получение преподносилось как величайшее достижение, с которым Украина стала на один шаг ближе к победе над своим, как ей кажется, врагом.Началось всё с поставок бронетехники из стран бывшего советского блока: танков, БМП, артиллерии. Всё это долго и упорно поставлялось из Восточной Европы, чтобы компенсировать боевые и не очень потери на востоке страны, где, как утверждает украинское Министерство обороны, только за первые два года после начала боевых действий была потеряна 391 единица бронетанковой техники, а 2 576 были просто повреждены. При этом Россия на войну так и не явилась. Сколько это составило от общей доли, сказать сложно, но, судя по тому, что где-то в те времена на фронт стала поступать техника, имеющая радиоактивный фон, поскольку её пригоняли с полигонов Чернобыля, дела были плохи. В итоге изрядно потрёпанное бронетанковое могущество Украина смогла немного восстановить. Приблизительно на данный момент Украина имеет около 2 800 танков. К примеру, у России на 2017 год насчитывалось около 22 000 танков, из которых около 3 000 находится в боеготовности, а остальные законсервированы, тогда как если из украинских танков к боевому применению годна хотя бы половина, то это уже будет очень хорошо для тамошних генералов.Вышеприведённые нехитрые подсчёты, естественно, проводили и в украинском Генштабе, где прекрасно всё осознают. Но вот так вот выйти к национально-сознательным патриотам и сказать, что мрия об украинском параде на Красной площади так мрией и останется, нельзя. Поэтому, чтобы спильнота не особо хандрила, ей периодически подкидывают идеи то о морально-волевом превосходстве украинских военных, то о превосходстве техническом. И в качестве одного из таких примеров часто приводят переносной противотанковый комплекс FGM-148, более известный как «Джавелин», то есть «Копьё».С точки зрения свидомого украинца, тут всё просто ясно как днём. Всё, что военного осталось у России, ржавое советское и устаревшее, и ей не угнаться за лучшими образцами американской техники. Спору нет, «Джавелин» вЂ• штука неплохая: портативная, удобная, самонаводящаяся и мощная. Однако, как верно заметил бывший заместитель главы Укроборонпрома М. Глущенко, один выстрел из неё стоит 100 тысяч долларов, тогда как у них есть собственные аналогичные разработки в виде того же «Корсара», выстрелить из которого стоит в пять раз дешевле. Но на что не пойдёт туземная администрация ради распила бюджета, попыток угодить хозяевам, а также поднятия имиджа. Кроме того, часть высокоточного оборудования, необходимого для «Корсаров», производилась в Донецке на заводе «Топаз», и сейчас в силу известных причин недоступна более чем полностью.В итоге в 2018 году первая партия «Джавелинов» была передана Украине. В общей сложности речь идёт о 37 комплексах в комплекте с двумя сотнями ракет к ним. Подобный подгон, конечно, осуществлялся не бесплатно. Украинская колония должна будет выложить, а может, уже выложила 47 миллионов долларов.Но был ли сделан из «Джавелина» хотя бы один результативный выстрел на Донбассе? Пока что нет. Ходили слухи, что эти самые «Джавелины» выкатили перед солдатами и офицерами и куда-то спрятали, не дав даже потрогать. А затем получилось ещё веселее: в сентябре этого года, на полигоне в Николаевской области при пробном выстреле из данного агрегата случилась осечка и снаряд так и не вылетел. В чём причина вЂ• непонятно. То ли местные офицеры успели уже что-то скрутить с него и пропить, то ли «Джавелины» оказались сильно подержанными или вообще с истёкшими сроками годности, но пока что очень похоже, что покупка этих устройств стала одной из крупнейших финансовых афер в истории современной Украины. Типа аферы под названием «Европейский вал» имени Яценюка.В своё время ходила шутка о том, что холостой выстрел «Авроры» оплодотворил революцию. На Украине же неудавшийся выстрел из «Джавелина» вверг в депрессию практически всех идейных евроукров. Как украинцы травили россиян за заглохшую «Армату» на репетиции парада, так после того неудачного выстрела досталось уже украинцам, в чём последние виноваты сами.Дело в том, что украинский обыватель падок на громкие и порой бессмысленные названия. Раньше панство было в восторге от гиперлупа, теперь вЂ• от «Джавелина», в котором видели чуть ли не спасение от всех бед. Но святые «Джавелины» не оправдали надежд. Более того, не стоит удивляться, если однажды данная техника окажется у представителей ЛДНР, переданная в рамках какого-нибудь традиционного обмена оружия на водку. К слову, украинские военные эксперты заклинали своих военных хранить «Джавелины» как зеницу ока, чтобы те не достались россиянам и чтобы те не скопировали их технологии. Но на самом деле эти самые «Джавелины», кроме Украины, состоят на вооружении ещё минимум у 20 стран, среди которых есть Ботсвана, Оман и даже Грузия, так что есть мнение, что всё, что нужно было знать нашим спецам, они уже давно узнали. Кстати, у грузин «Джавелинов» имеется 72 штуки вЂ• вдвое больше, чем у украинцев, чью армию бывший главнокомандующий П. Порошенко, не приходя в сознание, однажды назвал второй по силе в Европе.А теперь оцените трагизм ситуации: святые «Джавелины», на которые копили всей страной и о могуществе которых рассказывали из каждого украинского домофона, не принесли избавления. Вооружённая ими украинская армия не пошла ни на Крым, ни на Кубань, ни на Донецк. Даже по венграм, которые устраивают небольшой сепаратизм на Закарпатье, и то не постреляли. Деньги насмарку, а самое главное вЂ• надежды. Ведь именно вера в будущие перемоги и является тем родником, который питает засыхающую идею украинства.Сражения на воде всегда несли в себе особенный колорит. В силу того, что вокруг вода, сдаться бывает проблематично, поэтому, так уж повелось, сдачи в плен в истории военно-морского флота России были единичны, ибо Морской устав, утверждённый ещё Петром Великим в 1720 году, предусматривал необходимость «драться до последней капли крови». Поэтому поступок капитана 2-го ранга С. Стройникова, сдавшего туркам в 1829 году фрегат «Рафаил», навеки остался в нашей истории как случай поразительный и практически уникальный. Но разжалованному в матросы и лишённому дворянства царскому офицеру Стройникову не снились те подвиги, которые в том же Чёрном море с окрестностями совершали украинские морские волки эпохи незалэжности. Сначала они героически сдались в Крыму, а потом не менее героически повторили данный манёвр в Керченском проливе.Но почему подобное происходило в принципе? Куда подевалась отвага украинских моряков, чьи славные казачьи предки были, по версии местных историков, грозой Чёрного моря? Как объясняли некоторые патриотические специалисты, моральный дух их морского воинства столь низок, потому что украинскому флоту практически не на чем нести службу и ходить за приключениями. Вот как появятся корабли вЂ• появятся и победы. Это-то и дало импульс новой украинской эпопее с покупкой военных катеров у США на 600 миллионов долларов (естественно, оплата кредитными деньгами). Параллельно с этим шли и потуги пополнить флот заказами из Великобритании.Как я уже упоминал, на Украине периодически любят вспоминать о морских походах казаков и о том, как они первыми в мире изобрели подводную лодку, поэтому мысли овладеть Чёрным морем не покидают вельмишановное панство. И всё бы хорошо, да вот Николаевский судоремонтный уже давно перешёл на производство вышиванок и мясорубок. Поэтому пополнять численность флота было твёрдо решено за границей. Туземная администрация и была на то поставлена, чтобы тратить кредитные деньги МВФ на покупки у тех, кто эти деньги выдавал. Поэтому теперь на Украине говорят ещё о 16 катерах Mark VI. Это 25-метровые посудины, по размерам сопоставимые с тем самым печально известным катером «Бердянск» (23 метра), который принял участие в том недоброй памяти инциденте в Керченском заливе, после чего немного подпорченным был отбуксирован на «штрафстоянку» в Керчь, откуда его вернули спустя год, что, в свою очередь, дало старт той самой истории об «украденных унитазах».Что до строительства катеров под заказ, то эта фантазия Зеленского, как мне кажется, находится где-то на уровне строительства гиперлупа или базы на Луне. Военно-морская техника нужна Украине приблизительно настолько, насколько обычному украинцу нужна, например, карета. Вроде бы прикольно, вроде бы интересно, но практического применения нет, хранить негде и непонятно как обслуживать. К тому же нужно понимать, что на данный момент вместе с фрегатом «Гетман Сагайдачный» у Украины насчитывается всего 16 судов, которые она не в состоянии содержать. А тут речь фактически о расширении флота вдвое. Иной логической причины, кроме как поддержать военный ВПК своих заокеанских хозяев и одновременно с этим заработать на откатах, у данной акции просто нет. Ведь в самом-то деле, не вздумали же евроукры захватывать Крым на этих судёнышках?Так, может, Америка поможет? В помощи этих ребят лично у меня нет сомнений. Ярче всего это получилось у эсминца «Дональд Кук», над которым, после того как подлые москали заглушили ему всю электронику, Су-24 глумливо сымитировал несколько боевых атак. Судя по всему, команде эсминца из 380 человек никогда еще не было так страшно. Корабль был абсолютно беззащитен, а русский фронтовой бомбардировщик с ужасающим гулом проносился над его надстройками, вызывая приступы диареи у бравых американских парней. В итоге славные моряки попросились домой к мамочке и мозгоправам, ибо многие из членов экипажа, как сообщали тогда СМИ, получили психические травмы и оказались более неспособны к несению службы. Сам эсминец затем спешно ретировался в Румынию. В общем, получилось явно не так, как хотелось бы евроукрам. Их хозяева, привыкшие безнаказанно и с безопасного расстояния постреливать ракетами по партизанам на верблюдах, оказались не готовы к ситуации, когда им показали, что в эту игру можно играть вдвоём.В итоге, куда ни ткни, перемог не видать. Ни сейчас, ни через годы. Как сказал один неглупый человек: счастье вЂ• это когда возможности совпадают с желаниями. Если отталкиваться от этого определения, можно сделать вывод, что определённая часть украинских граждан никогда не будет счастлива, ибо там изо всех сил представляют Украину как могучую военную державу, которой уже давно пора поставить на место зарвавшихся соседей. Но реальность неумолима. Ничего такого не происходит даже при самом крупном увеличении. Украинская (точнее, советская) атомная бомба осталась историей, советских танков хватит не больше, чем на пару котлов, а святые «Джавелины» оказались совсем не тем, что о них думали. Остались катера и наивная идея о создании «волчьей стаи» в Чёрном море. Ну и еще остаётся уповать на то, что НАТО придёт вЂ• порядок наведёт, хотя на самом деле даже последнему горячечному украинскому патриоту уже понятно, что за Украину не будет воевать ни одна страна мира. Даже Россия. Поэтому свидомое панство так и останется одно «на льдине» в окружении ворогов и длинных счетов на очередные военные приобретения.Сергей Донецкий