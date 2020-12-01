Операция В«ZumbachВ»: Минобороны Польши рассказало о переброске группы своих военных на британскую границу

Министерство обороны Польши приняло решение об увеличении числа польских военных на британской границе. Речь идёт о пунктах пограничного контроля на французской и британской территории, где ситуация в последнее время из-за закрытия границ превратилась в слабо контролируемую.Напомним, что причиной закрытия границ стало объявление об «обнаружении новой мутации ковида». Несмотря на то, что вирусологи заявляют о появлении новых штаммов практически постоянно с момента обнаружения SARS-CoV-2, Британия в этом плане отличилась. Теперь с этой страной транспортное сообщение прекратили десятки государств мира, десятки тысяч грузовиков скопились во французских и бельгийских портах, не имея возможности попасть в Британию. Тысячи тонн товаров успели прийти в негодность за то время, пока водителей пытались тестировать на наличие инфекции. В Британии впервые со времён Второй мировой войны начали раздавать гуманитарную помощь нуждающимся семьям.В такой ситуации польское военное ведомство объявило о проведении «специальной вспомогательной операции «Zumbach» (по фамилии известного в Польше военного лётчика Яна Цумбаха). Сначала из Познани на границу Британии были отправлены 30 военнослужащих из 12-й Великопольской бригады территориальной обороны. Потом число польских военных решили увеличить. Отправка проведена на военно-транспортном самолёте.Министр нацобороны Польши Мариуш Блащак:Цель отправки туда наших военных – поддержка Британии, поддержка охраны британских границ, оказание помощи медицинским службамВ Минобороны Польши отмечают, что миссия продлится несколько дней, но если понадобиться, то будет продлена и вновь пополнена.Дополнительно отмечается, что в Британии и на территории Франции, примыкающей к тоннелю под Ла-Маншем, "застряли" около 2 тысяч польских водителей грузовиков.источник