Депутат Народного Совета передала новогодние подарки для защитников ЛНР на передовой

Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Хворостян в преддверии новогодних праздников передала поздравления и подарки военнослужащим Народной милиции Республики, находящимся на передовой. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Защитники ЛНР получили поздравительные письма, написанные детьми 1-5 классов, сладкие подарки и фрукты.

"Сегодня мы приехали к нашим военнослужащим, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Хочу пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы все было хорошо, чтобы скорее закончилась война и у вас обязательно были те люди, которые вас ждут дома", - сказала депутат.

Хворостян подчеркнула, что военнослужащие Народной милиции дарят жителям Республики "хрупкий, но мир", и благодаря им жители ЛНР могут "спокойно проводить праздники со своей семьей".

Защитники ЛНР поблагодарили депутата и школьников за подарки, отметив, что обязательно украсят детскими рисунками свои блиндажи.

"Нам приятно было получить эти подарки, приятно осознавать то, что о нас помнят в тылу, особенно дети", - сказала военнослужащий Народной милиции Александр.

27 декабря — Луганск