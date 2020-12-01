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Пенсионерам Донецка и Луганска обеспечат получение пенсионных выплат непосредственно на КПВВ

robot Сегодня, 12:0029Новости
Пенсионерам Донецка и Луганска обеспечат получение пенсионных выплат непосредственно на КПВВ
Пенсионерам обеспечат возможность комфортного получения выплат непосредственно на КПВВ. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова в эфире телеканала «Наш».

По её словам, пенсионеры из ОРДЛО, которые не могут приехать с неподконтрольных территорий, смогут комфортно получить пенсии на самих контрольно-пропускных пунктах. На КПВВ будут размещены банковские подразделения, аптека, где можно будет измерить температуру, получить медицинскую помощь и другие услуги.

При этом Третьякова подчеркнула, что в Раде пока не рассматривают возможность раздачи денег пенсионерам Красным Крестом непосредственно на оккупированной территории.

«Они не причастны к получению денег и развозке их, особенно если это кэш», — отметила нардеп. Новости Региона - Сегодня, 11:43 69

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