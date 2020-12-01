Пенсионерам Донецка и Луганска обеспечат получение пенсионных выплат непосредственно на КПВВ
Пенсионерам обеспечат возможность комфортного получения выплат непосредственно на КПВВ. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова в эфире телеканала «Наш».
По её словам, пенсионеры из ОРДЛО, которые не могут приехать с неподконтрольных территорий, смогут комфортно получить пенсии на самих контрольно-пропускных пунктах. На КПВВ будут размещены банковские подразделения, аптека, где можно будет измерить температуру, получить медицинскую помощь и другие услуги.
При этом Третьякова подчеркнула, что в Раде пока не рассматривают возможность раздачи денег пенсионерам Красным Крестом непосредственно на оккупированной территории.
«Они не причастны к получению денег и развозке их, особенно если это кэш», — отметила нардеп. Новости Региона - Сегодня, 11:43 69
По её словам, пенсионеры из ОРДЛО, которые не могут приехать с неподконтрольных территорий, смогут комфортно получить пенсии на самих контрольно-пропускных пунктах. На КПВВ будут размещены банковские подразделения, аптека, где можно будет измерить температуру, получить медицинскую помощь и другие услуги.
При этом Третьякова подчеркнула, что в Раде пока не рассматривают возможность раздачи денег пенсионерам Красным Крестом непосредственно на оккупированной территории.
«Они не причастны к получению денег и развозке их, особенно если это кэш», — отметила нардеп. Новости Региона - Сегодня, 11:43 69
Метки: {keywords}