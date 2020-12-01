Луганский дизайнер рассказала, в каких цветах лучше встречать 2021 год

Луганский дизайнер, руководитель творческого объединения "Артландия" Евгения Семенова рассказала ЛИЦ о том, какие цвета в одежде и декоре дома стоит использовать в Новый год, чтобы угодить его покровителю - белому металлическому быку.

В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК?

В подготовке к новогоднему празднику обязательно стоит уделить внимание мелочам, потому что, как мы все знаем, как встретишь Новый год, так его и проведешь. В этом году астрологи советуют не выбирать шумных залов, а собираться дружной компанией дома, потому что бык – это домашнее животное и больше любит домашнее тепло и уют. Считается, что у семьи, которая пригласила встречать Новый год большую компанию, весь год будет финансовое благополучие.

Что же следует выбирать из одежды, чтобы угодить символу наступающего года? Невзирая, мужчина это или женщина, в этом году дизайнеры советуют выбрать что-то пастельное: серое, коричневое, голубое или металлических оттенков. Главное - поменьше кричащих излишеств. В частности, следует отказаться от красного, потому что, как мы знаем, быка этот цвет раздражает.

Девушкам можно встречать Новый год в струящихся легких платьях. Это может быть наряд из органзы, шифона, платье в пол серебристого цвета с красивыми разрезами. В качестве аксессуара можно использовать серебряное ожерелье или что-то подобное. Конечно же, очень хорошо подойдет к новогодней ночи маленькое черное платье, также дополненное серебристыми аксессуарами.

Что касается прически, то лучше всего остановиться на чем-то более романтичном, это могут быть легкие кудри, небольшие начесы, но без вычурности.

Мужчинам стоит воздержаться от джинсов и встречать Новый год в брюках в вышеперечисленных тонах. Рубашка может быть в цветах, например, от белого до бежевого. Если она однотонная, то в качестве аксессуара можно использовать бабочку.

Если вы пара и вместе идете на новогоднее мероприятие, то попробуйте подобрать одинаковые оттенки, например, платья и рубашки. Это обещает принести удачу. Если вы хотите в будущем году встретить любовь, надевайте белые оттенки, если хотите преуспеть в делах – это может быть зеленый или бежевый. Если вы хотите стать мамой, надевайте что-то в голубом оттенке. Говорят, что эти цвета в этом году принесут удачу и повлияют на ваши желания.

Не забывайте, что в желания, которые мы загадываем в Новый год, обязательно нужно верить.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ?

Дом стоит украсить преимущественно в серых, серебристых тонах. Выбирайте струящийся дождик и поменьше ярких вкраплений. Если есть яркие предметы, их можно приглушить дождиком, фатином.

Очень благоприятно встречать Новый год при свечах, поэтому ими можно украсить праздничный стол, создав композицию с помощью еловых ветвей. Если в доме живет семейная пара, то желательно использовать две свечи.

ЧТО ПОДАРИТЬ?

Это могут быть пледы, одеяла, полотенца. Бык – домашнее животное, поэтому в этом году стоит уделить внимание вещам, способствующим созданию домашнего уюта. Оригинальным подарком также будет корзина фруктов, оформленная с помощью еловых веток, цветов.

27 декабря — Луганск