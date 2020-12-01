В«Донбасс должен быть единым целымВ» вЂ” жители ДНР и ЛНР

«Отчасти это было оправданно, поскольку число заболевших возрастает, но при принятии подобных мер нужно взвешивать все за и против, изучать, насколько это эффективно. Не нужно забывать, что республики и без того находятся в резервации из-за своего статуса. Вместо того, чтобы развивать экономические связи между республиками, что хоть как-то облегчит положение людей, его только ухудшают этими ограничениями», — сказал Андрей Седлов.

«У людей родители в Луганске, а они должны подавать идиотские заявления, чтобы им разрешили проехать. Я не считаю, что жизнь, как у хомячка в клетке, это нормально», — убеждена Ирина из Донецка.

Действующие с весны этого года коронавирусные ограничения на пересечение границы между ДНР и ЛНР являются большим злом, нежели возможные риски, связанные с распространением Covid-19 при спокойном перемещении людей между двумя непризнанными республиками, а борьба с эпидемией путем еще большей изоляции и без того обособленных регионов способна нанести серьезный урон Донбассу. В этом мнении сошлись все опрошенные корреспондентом EADaily эксперты и жители республик. Более того, само существование границ между двумя республиками, по их мнению, не является оправданным, поскольку в случае объединения увеличился бы экономический и политический потенциал независимого Донбасса.Руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов полагает, что с точки зрения распространения коронавируса ограничения были оправданны, но из-за длительности эпидемии, и без того тяжелых условий жизни жителей воюющего региона дополнительное ограничение социальных и экономических связей становится гораздо большей проблемой, чем эпидемиологические риски.Донецкий военкор Катерина Катина полагает, что закрытие границ навряд ли может помочь снизить распространение инфекции, а вот испортить жизнь людям — вполне.«Закрытая граница между ЛНР и ДНР, конечно, очень удручает. Так, для меня стало большой проблемой попасть на похороны моего товарища Алексея Маркова, комбата „Призрака“, погибшего в автокатастрофе. Мне пришлось пробираться в ЛНР нелегально, окольными путями вместе с гуманитарным грузом. Поездка выдалась довольно экстремальной. Надеюсь, граница между ЛНР и ДНР будет, наконец, открыта, так как, по моему мнению, невозможность свободного передвижения между двумя республиками не оправдана ничем», — сказала она.Военнослужащий ЛНР Никита обратил внимание на то, что само существование границы между ЛНР и ДНР, а не только ограничения из-за коронавируса, не имеет никаких обоснований.«Моё отношение к тому, что граница между ЛНР и ДНР закрыта, резко негативное. Думаю, что большинство жителей республик разделяют это мнение со мной. При определённых обстоятельствах границу пересечь можно, но должна быть веская причина. Конечно, это подразумевает бюрократическую волокиту и прочие трудности. Но проехать крайне тяжело. Считаю абсурдом статус закрытых границ. Логика, на первый взгляд, ясна. Чем меньше людей перемещается, тем меньше распространяется вирус. Но с Россией границы открыты, в ЛНР граница с Украиной открыта, люди перемещаются и так. Сам собой напрашивается вывод, что это какие-то неправильные процессы и меры. Это только повышает недовольство и раздражение среди населения, испытывающего порой серьёзные трудности из-за невозможности добраться из Луганска в Донецк. Не стоит забывать, что никуда не делась война и её последствия, которые только усугубляются ковидными ограничениями. Ну а, рассуждая совсем глобально, то я противник границ между ЛНР и ДНР в целом, не говоря уже об их закрытии. Донбасс должен быть единым целым», — сказал Никита.«Изначально не должно было быть этой границы — это Донбасс, всегда был, есть и будет. Но тогда и руководитель региона должен быть один, а мы на это „пойтить не могём“. Лучше княжить даже на таких островках как ДНР и ЛНР. Ковид тут ни при чем», — убеждена донецкая журналистка Ольга.Тяжелее всего, по словам железнодорожника из Дебальцево Евгения, приходится пограничным районам, каковым является его родной город. «Граница между ДНР и ЛНР закрыта уже 10 месяцев. Блокирует передвижение ДНР. Для города Дебальцево это настоящая беда. Город блокирован с трёх сторон: с одной стороны линией фронта, с двух других придуманной границей с луганской стороной. Первое время даже не пускали людей на работу, к середине лета только решили этот вопрос — выдали людям пропуска. Но повезло не всем, так как те, кто работает на частников, так и остались без пропусков, они добираются на работу по полям и лесам на свой страх и риск. Половина торговли промышленными товарами в Дебальцево всегда была ориентирована на пригород, который сейчас остался либо под Украиной, либо под ЛНР. Теперь большая часть магазинов закрыта. Город Дебальцево не газифицирован, частный сектор отапливается углем, если раньше уголь привозили из луганских шахт (лучше и дешевле), то теперь люди вынуждены покупать более дорогой уголь худшего качества.Чернухино, Фащевка, Зоринск, Вергулевка — это пригороды Дебальцево, там у людей находятся приусадебные участки, но сейчас это всё ЛНР, а значит, проезда нет, и люди в этом году остались без запасов на зиму. А жители этих населенных пунктов не смогли продать свои излишки овощей и фруктов, и дебальчане остались без дешёвых сезонных продуктов. Но это частная жизнь, в целом все близлежащие предприятия страдают от этой экономической блокады. Но и без ковидных ограничений проблем взаимопонимания между ЛНР и ДНР хватало, а в этом году количество таких проблем не добавилось, а умножилось. И все понимают что на местном уровне их не решить», — заключил Евгений.Жительница Донецка Оксанарассказала, как конкретно ее семья пострадала от ограничений.«Эти ограничения не зло, а дурость. Родственник застрял в ЛНР и очень долго пытался приехать в Донецк. Поехал к родне за лекарствами для неизлечимо больного ребенка, их должны были из России в Луганск привезти. Лекарства забрал, денег минимум оставил на обратную дорогу, и тут его поставили перед фактом о прекращении дорожного сообщения между двумя республиками. Пока в штаб написал запрос на проезд, пока еще что-то… прошло очень много времени. В итоге с каким-то частником попал в Донецк через Россию. А еще почему дурость? Да потому, что в Россию шастают и даже на Украину все кому не лень свободно, а между соседними районами такую чушь придумали. Такого же мнения придерживаюсь и по поводу блокпостов в сторону Украины. У меня много знакомых на территории Украины застряли только по той причине, что у них прописка не в республике, а у родителей прям на линии разграничения… В той же Карловке, Красногоровке. Они лет по 18−25 жили уже в Донецке, но без прописки. Они и рады бы сейчас въехать в одну из республик и через Россию и заплатить 3 тыс. грн. с человека, как перевозчики сейчас дерут, так их не пускают. Как по мне это дикость, что людям необходимо доказывать документально родство в Донецке, чтоб штаб рассмотрел и решил, имеешь право проехать или нет», — рассказала женщина.По словам донецкого хирурга-онкогола Николая Пивоварова, смысла в ограничении передвижения между ЛНР и ДНР нет, так как в республиках схожая эпидемиологическая ситуация.«Пересечь границу между ДНР и ЛНР очень проблематично. Для этого необходимо получить специальное разрешение, но сделать это крайне сложно. Более-менее легко проезжают только студенты. Однако преодолеть границу, к примеру, пациентам, которые не могут получить необходимую помощь на одной из территорий, тяжело. Оправдать это коронавирусом, с моей точки зрения, нельзя, так как эпидемиологическая ситуация в ДНР и ЛНР отличается не сильно. Я знаю ситуацию, когда человек с паспортом ДНР и регистрацией в нём на территории ЛНР, проживающий в Донецке, не может выехать ни в ЛНР, ни в Россию, так как обратно вернуться в Донецк он не сможет. И преодолеть эту бюрократию практически невозможно», — сказал Пивоваров.Стоит отметить, что, помимо реальной борьбы с эпидемией, зачастую подоплека у якобы коронавирусных ограничений может быть совсем иной. Как сообщало EADaily, в июне был закрыт на «карантин» город Антрацит, где тогда проходила забастовка шахтеров, которым длительное время не выплачивали зарплату. Помимо «карантина», в ЛНР заблокировали социальную сеть «Вконтакте» (в основном в районе Антрацита) и российские издания, сообщавшие о забастовке, в частности, «Русскую весну», что в еще большей степени поставило под сомнение коронавирусную природу карантина в городе.Кристина Мельникова