НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Босый наркоман, богатство воображения, экономическая фея и дело - труба

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему оставалась стабильно напряженной, и имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили четыре обстрела нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие, в результате чего погибли два защитника Республики.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 468 раз, из них 44 – после вступления в силу допмер; 22 защитника Республики погибли, 16 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 145 объектов гражданской инфраструктуры.НАРКОМАН В ОДНОМ БОТИНКЕУкраинские пропагандисты еще не успели загасить скандал с наркоманом из ВСУ, пришедшим на позиции Народной милиции и отправившимся в мир иной к своему идолу Бандере в результате передоза, как еще один "воин света" под кайфом приполз к нам в одном ботинке. На этот раз спасти горемыку удалось, его отмыли, накормили, обогрели и отправили на реабилитацию в медучреждение.Как и его предшественник, укровоин находился в неадекватном состоянии, наблюдалась полная дезориентация в пространстве, бессвязная речь. Внешний вид военнослужащего "европейского государства" не сильно соответствовал стандартам НАТО: весь в грязи, форма с естественной вентиляцией через разорванные участки, теплые вещи не предусмотрены, на ноге один сапог, второй, видимо, пообещали выдать после вступления "самой сильной армии" в Североатлантический альянс. В крови "захисника" медики обнаружили следы употребления барбитуратов, амфетаминов и марихуаны, а на теле - множественные следы от внутривенных инъекций, обнаружены ссадины на локтях и ногах. Из-за длительного пребывания на холоде без теплой одежды и обуви солдат обморозил ноги.Придя в себя, "воин света" пояснил, что зовут его Пупко Александр Иванович и он проходит службу в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в должности командира отделения. В той же самой бригаде, наркоман из которой ранее пришел на наши позиции и скончался. Даже ярые патриоты "нэзалежной" были вынуждены признать, что "либо в 14-й омбр сепарские ДРГ словно в бар ходят, либо из 14-й омбр народ готов свалить хоть к сепарам, только подальше от бригады".Следует отметить, что так называемый штаб "ООС" сообщил о пропаже Пупко только вечером 21 декабря, когда тот находился в ЛНР уже четыре дня. Явно обидевшись на Народную милицию за обнародование информации, командование карательной операцией посетовало, что "представители российско-оккупационных войск" пытаются цинично дискредитировать ВФУ. Только вот зачем нам это делать? Они сами своими руками довели армию до того, что их обдолбанные боевики начали безнадзорно бродить стаями по линии соприкосновения.А вот "Карамелька" с Бутусовым, очевидно, решили прошлого позорища с отработкой темы наркомана-перебежчика в этот раз не повторять и от комментариев воздержались. И их можно понять: если случай со скончавшимся Тарасюком укропропаганда еще как-то могла расписать как похищение и убийство, то раскрутить в свою пользу конфуз с Пупко при всем желании не получится.НЕВЫНОСИМАЯ СИЛА ВООБРАЖЕНИЯОфис преЗЕдента Украины сообщил о том, что в состоявшемся на этой неделе телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном Зеленский заявил, что Киев выполнил договоренности, которые были достигнуты 9 декабря прошлого года на саммите "нормандской четверки" в Париже. Даже с учетом того, что все уже привыкли к подобного рода выходкам Киева, такая наглая и неприкрытая ложь на официальном уровне вызвала шквал критики.Напомню, что в числе первоочередных задач, которые в прошлом году в Париже определили главы России, Франции, Германии и Украины, было достижение устойчивого перемирия, разработка и реализация нового плана по разминированию, достижение соглашений по трем новым участкам разведения сил и средств, обмен пленными по формуле "всех на всех" и создание трех новых пунктов пропуска через линию разграничения. Также стороны договорились о согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса и включение в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", определяющей порядок поэтапного вступления особого статуса в силу.Спрашивается, что имел в виду из вышеперечисленного Зеленский, когда говорил о выполнении договоренностей?! Режим прекращения огня как не соблюдался, так и не соблюдается. Только на этой неделе ВФУ вновь применили запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы при обстреле ЛНР, в результате чего от рук украинских карателей погибли два наших защитника. Проводить разминирование в условиях, когда продолжаются обстрелы, нецелесообразно, поскольку с незавидной регулярностью земля Донбасса стараниями укровояк пополняется новыми неразорвавшимися боеприпасами. Новые участки разведения сил и средств остались на бумаге, а пункты пропуска по сей день так и не заработали по вине украинкой стороны. Обмен пленными вообще под большим вопросом, поскольку уже тех, кого обменяли, до сих пор не амнистировали и не погасили их судимости на Украине. Закон об особом статусе в очередной раз был продлен в том виде, в котором он был принят еще в 2015 году, и внедрять так называемую "формулу Штайнмайера" вообще никто не собирался.Видимо, Вовочка не зря так лоббировал легализацию марихуаны и во время разговора с Макроном он явно был под кайфом, описывая собеседнику порождения укуренного воображения.ВОЛШЕБНАЯ МЕНДЕЛЬНе отстает от ставшего преЗЕдентом "короля юмора" и его свита, наглядно доказывая, что эффект Даннинга – Крюгера, которым недавно мною объяснялось поведение украинских политиков, действует на всех этажах украинского политикума. Помимо этого, видимо существует еще уникальный украинский вирус, который оказывает пагубное воздействие на клетки головного мозга и распространяется локально воздушно-капельным путем, оседая сугубо на "патриотах". Украинские чиновники не только имеют низкий уровень квалификации, они еще не способны осознать свою убогость.Все мы прекрасно помним, как пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в своем заявлении перепутала Латвию с Литвой, сожалела о том, что президент чувствует себя хорошо, и другие перлы. А в минуты просветления даже говорила правду, как во время телевизионного ток-шоу, где пресс-секретарь президента Украины подтвердила, что в Донбассе украинские военные ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам и больницам. Из-за этого Мендель даже вызывали на допрос в ГПУ. Но такое случалось редко, в основном бывшая журналистка, рьяно защищая и превознося своего патрона, заработала скандальную славу своими ляпами, которые порой заставляют усомниться в ее адекватности.На этой неделе Мендель заявила, что две ее публикации в Twitter для международной аудитории помогли укрепить гривну. Такое, мягко говоря, завышенное представлений о собственных способностях она высказала во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине. Пресс-секретарь утверждала, что во время "первых переговоров с президентом он рассказал, что в истории с "Приватбанком" будет на стороне народа и Украина будет курсировать в ЕС". Мендель "удалось дать два этих твита очень быстро", и "их подхватили почти все иностранные СМИ". Якобы в результате этой информационной интервенции ослабевшая к тому времени в очередной раз гривна "снова стабилизировалась до прежнего уровня".Следуя этой логике, можно прийти к выводу, что экономика на Украине вообще не нужна, пару твитов – и все в порядке. Шутки шутками, но ведь об этом говорят на полном серьезе! Остается только добавить, что Украина - это кладбище здравого смысла, где каждый день - новые захоронения.ДЕЛО - ТРУБА"Прекрасный" новогодний подарок для жителей Украины сделала Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг, опубликовавшая проекты постановлений, в которых говорится, что с 1 января 2021 года вырастут тарифы на распределение природного газа.Украинские чиновники решили не мелочиться, и в среднем, в зависимости от тарифов операторов, цены вырастут сразу на 80%! При этом стоимость услуг облгазов будет существенно отличаться в зависимости от региона. Например, цена доставки газа в столице Украины будет составлять 0,4 грн за кубометр газа в месяц, а жителям Винницкой и Львовской областей придется выложить за эту же услугу более 4 грн. С чем связана такая несправедливая ценовая политика никто внятно объяснить не может, экономических обоснований здесь точно нет. Хотя в том же НКРЭКУ утверждают, что цена на газ формируется на рыночных принципах, и поэтому потребители могут свободно выбрать себе подходящий тариф у любого поставщика. Более нелепое и издевательское заявление сложно представить. Ведь газ — это не интернет, и выбирать между поставщиками, которые предоставляют свои услуги, людям не могут технически. Это же не кабель, который можно протянуть от ближайшей распределительной коробки.К слову говоря, никто так и не отменил или хотя бы приостановил действие закона "О коммерческом учете газа", и с 1 января 2021 года в соответствии с ним начнут отключать газ у тех, у кого не будет счетчика. Если отталкиваться от официальных данных, то на Украине на данный момент сейчас таких потребителей около двух третей семей, что составляет почти 7 млн человек. Хотя украинские эксперты и предполагают, что такое количество потребителей отключать не будут, но сами же говорят, что это не точно. Одним из вариантов может стать значительное повышение тарифов для таких потребителей, чтобы экономически стало не выгодно жить без счетчика, но где людям взять деньги на приобретение и установку газового счетчика, если они даже сейчас за газ заплатить не могут, опять же никто не знает.Короче говоря - дело труба. Которая скоро может рвануть.27 декабря — Луганск