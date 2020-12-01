ВСП задержала трех бойцов ВСУ в состоянии наркотического опьянения – Народная милиция

Сотрудники украинской военной службы правопорядка задержали трех киевских силовиков, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сотрудниками военной службы правопорядка в районе населенного пункта Геевка были задержаны трое боевиков 3-го батальона 80-й бригады в состоянии наркотического опьянения", - сказал он.

Осадчий уточнил, что в ходе предварительного разбирательства установлено, что наркотические препараты киевским силовикам доставили представители волонтерской организацией "Восток SOS", которые официально прибыли в бригаду для доставки материального имущества и поздравления военнослужащих.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что военные медики выявили в двух бригадах оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" дюжину сержантов-наркоманов.

Напомним, ранее представители ЛНР передали украинской стороне военнослужащего ВСУ Александра Пупко, который в состоянии наркотического опьянения пришел на позиции защитников Республики.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. В течение 2020 года из зоны проведения "ООС" дезертировали более 250 военнослужащих ВСУ.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

27 декабря — Луганск