Более 30 бойцов ВСУ слегли в медпункт из-за плохих условий службы – Народная милиция

Более 30 бойцов ВСУ попали на неделю в медпункт из-за плохих условий службы на линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он сообщил, что ранее в зону ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыла советник министра обороны Украины Наталья Воронкова.

"Поводом для прибытия послужили неоднократные жалобы военнослужащих на телефон горячей линии Министерства обороны Украины. В ходе работы Воронковой выявлено поступление за неделю в медицинский пункт соединения 32 боевиков", - сказал Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что Воронкова в ходе опроса заболевших выяснила, что причиной заболевания стали неудовлетворительные бытовые условия киевских силовиков, выполняющих задачи на линии соприкосновения и нехватка средств обогрева.

"Военнослужащие должного лечения не получают из-за отсутствия медицинских лекарств для лечения и профилактики респираторных заболеваний", - отметил Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

27 декабря — Луганск