Луганские водители создали новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей (ФОТО)

Луганские водители в рамках акции общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" создали новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие, как и в прошлом году, прошло на парковке у сгоревшего в 2014 году в результате обстрела со стороны ВСУ здания гипермаркета "Эпицентр".Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД МВД ЛНР. Помимо участников автоклубов, в этом году к акции присоединились и депутаты Народного Совета Республики."Сегодня проходит очередной флешмоб, построение автоелки. Таким вот образом молодые люди из луганских автоклубов, депутаты поздравили жителей Республики с наступающим Новым годом", - сказал депутат Народного Совета от "Мира Луганщине" Денис Колесников.Он отметил, что движение "всегда поддерживает все креативные и интересные инициативы молодежи Республики"."Уважаемые жители ЛНР! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом: добра, уюта и тепла в каждый дом, чтобы в семье был всегда уют и радость", - пожелал Колесников.Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Хворостян отметила, что такие акции позволяют жителям Республики почувствовать новогоднее настроение, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса."Очень интересная акция, очень много семей сегодня пришли с детьми, много людей с друзьями. Мы знаем, что сейчас существуют определенные ограничения и нужно соблюдать дистанцию, надевают маски, и такая акция позволяет поделиться новогодним настроением, соблюдая требования (Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии)", - сказала она.Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко отметил, что в акции приняли участие все крупные автомобильные клубы Республики."Это формат ежегодной такой автомобильной елки. Кроме того, для детей у нас здесь реализована развлекательная программа. Самое главное – это хорошее настроение", - сказал парламентарий.27 декабря — Луганск