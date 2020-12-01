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Луганские водители создали новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей (ФОТО)

Sergey Сегодня, 20:000Новости
Луганские водители создали новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей (ФОТО)







































Луганские водители в рамках акции общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" создали новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Мероприятие, как и в прошлом году, прошло на парковке у сгоревшего в 2014 году в результате обстрела со стороны ВСУ здания гипермаркета "Эпицентр".
Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД МВД ЛНР. Помимо участников автоклубов, в этом году к акции присоединились и депутаты Народного Совета Республики.
"Сегодня проходит очередной флешмоб, построение автоелки. Таким вот образом молодые люди из луганских автоклубов, депутаты поздравили жителей Республики с наступающим Новым годом", - сказал депутат Народного Совета от "Мира Луганщине" Денис Колесников.
Он отметил, что движение "всегда поддерживает все креативные и интересные инициативы молодежи Республики".
"Уважаемые жители ЛНР! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом: добра, уюта и тепла в каждый дом, чтобы в семье был всегда уют и радость", - пожелал Колесников.
Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Хворостян отметила, что такие акции позволяют жителям Республики почувствовать новогоднее настроение, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.
"Очень интересная акция, очень много семей сегодня пришли с детьми, много людей с друзьями. Мы знаем, что сейчас существуют определенные ограничения и нужно соблюдать дистанцию, надевают маски, и такая акция позволяет поделиться новогодним настроением, соблюдая требования (Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии)", - сказала она.
Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко отметил, что в акции приняли участие все крупные автомобильные клубы Республики.
"Это формат ежегодной такой автомобильной елки. Кроме того, для детей у нас здесь реализована развлекательная программа. Самое главное – это хорошее настроение", - сказал парламентарий.
27 декабря — Луганск

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