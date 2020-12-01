Синоптики прогнозируют 28 декабря в ЛНР от 10 до 1 градуса мороза

Температура воздуха в ЛНР 28 декабря будет колебаться от 10 градусов ниже нуля ночью до 1 градуса мороза днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 1-6 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем – 2-4 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 8-10 градусов ночью и 3-5 градусов мороза днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 7-9 градусов ночью до 2-4 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 29 – 30 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью до 5-7 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса. 29 декабря местами ожидаются порывы ветра до 5-18 м/с.

27 декабря — Луганск