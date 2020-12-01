Фильмы с участием Джонни Деппа удалил из своей американской библиотеки крупнейший стриминговый сервис Netflix. Чуть раньше суперзвезду уволили из кинофраншизы «Фантастические твари». Фирма Dior планирует отказаться от рекламных роликов с его участием, пишет РИА Новости.Пресловутая cancel culture (культура уничтожения) только что перемолола создательницу Гарри Поттера Джоан Роулинг. Но ее романы, по крайней мере, пока не под запретом. Джонни Деппа стирают из культурной памяти начисто. А причиной краха всемирно любимого актера стали претензии его бывшей супруги.Немного истории. Несколько лет назад Джонни Депп бросил свою подругу, французскую актрису Ванессу Паради. Общественное мнение тогда было не на его стороне. Паради прожила с ним много лет, родила ему двоих детей, а Депп за все это время даже не удосужился оформить с ней отношения. Но седина в бороду — бес в ребро, и экс-секс-символ отправился на поиски юных подружек.В 2015 году 51-летний артист женился на 28-летней коллеге — американской актрисе Эмбер Херд. Весьма предусмотрительно со стороны невесты брак был оформлен в штате Калифорния. Здесь при разводе более состоятельного партнера можно буквально раздеть догола.Эмбер Херд не упустила шанса. Год спустя она подала на развод, причем обвинила супруга в алкоголизме и побоях. Доказательств не предъявила, однако в результате досудебной сделки с Джонни Деппа взыскали семь миллионов долларов.Тем временем Эмбер Херд как-то внезапно стала рупором борцов с домашним насилием. Она выступала в ведущих американских СМИ, стала признанным спикером по теме защиты женщин — и одновременно подавала все новые иски против бывшего супруга. После всех выплат Джонни Депп стал банкротом.Мировые СМИ однозначно взяли сторону Эмбер Херд. Деппа обвиняли во всех грехах. Но фанаты ему сочувствовали и даже хейтеры начали менять свое к нему отношение. Уж очень наглядно было продемонстрировано, как под лозунгом борьбы с домашним насилием уничтожается карьера и репутация талантливого человека.В 2019 году разоренный судебными исками Депп подал в суд на бывшую жену. Он требовал 50 миллионов долларов за клевету и обвинял Эмбер в том самом домашнем насилии. Его поддерживали миллионы людей — казалось, что вот подходящий случай развернуть сложившийся тренд и добиться справедливости хотя бы для одного «белого цисгендерного мужчины». Хештег «Правосудие для Деппа» заполонил соцсети.На суде актер предъявил железобетонные доказательства вины своей супруги. Там были видео- и аудиозаписи, которые свидетельствовали о том, что Херд пила как лошадь, а напившись, ругала мужа последними словами, швырялась предметами и колотила его так, что Депп среди ночи убегал из дома. Актриса запугала пожилого супруга до полусмерти. Именно поэтому при разводе он побоялся обвинить ее в чем-либо — это классическая реакция жертвы домашнего насилия.Но ни доказательства, ни адвокаты не помогли. Суд оправдал Эмбер Херд. А чуть позднее — и британский таблоид The Sun, который Депп обвинял в клевете. Белый цисгендерный мужчина опять оказался кругом неправ.Добить его было делом техники. Массированные санкции против Деппа развернулись, несмотря на все протесты кинозрителей и подписчиков Netflix.Особенно несправедливым выглядит удаление фильмов с его участием со стриминговой платформы. Одновременно с «токсичным» Деппом наказываются и те, кто с ним работал, — выдающиеся режиссеры, прекрасные актеры. Совершенно непонятно, чем провинились создатели «Сонной лощины» или «Пиратов Карибского моря». Однако их тоже сбрасывают с парохода современности и лишают отчислений за просмотры.В России часто задумываются о том, как правильно переводить словосочетание cancel culture. Ведь к культуре это уничтожение лучших представителей творческой элиты не имеет никакого отношения. Наиболее точным переводом было бы «чистки».Как и у любых чисток, здесь главное — в том моральном терроре, который возникает вокруг показательных экзекуций. Коллеги Джонни Деппа с ужасом смотрят на то, что происходит, и понимают, что следующими в очереди на уничтожение будут они.Расправа над Деппом проливает свет на то, почему современные западные звезды так охотно сотрудничают с левацким режимом и очень редко — и крайне робко — сетуют на перегибы новой цензуры.Почему Стивен Кинг безропотно соглашается на все те издевательства, которым кинематографисты подвергают его великие книги? Почему красавица-актриса Эллен Пейдж вдруг ни с того ни сего записалась в трансгендеры? Почему Голливуд так остервенело все четыре года боролся против президента Трампа?На самом деле все эти знаменитости, которые издалека кажутся такими гламурными и влиятельными, просто безумно боятся. Кошмар левацкой инквизиции в том, что список прегрешений практически бесконечен. Привлечь к ответственности можно всякого. Движение MeToo в этом смысле было только началом.Сегодня для того, чтобы тебя вычистили, можно вообще ничего не делать. «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат.» Отличную певицу Лану Дель Рэй подвергли процедуре cancel culture из-за псевдонима, который она взяла много лет назад. А 85-летнего классика американской режиссуры Вуди Аллена — из-за голословных обвинений в харрасменте, якобы случившемся во второй половине прошлого века.Надо сказать, американские неотроцкисты заметно опережают в радикализме классических троцкистов 1920-х. На Западе у леваков вообще нет института «попутчиков», в котором находили убежище при большевиках лучшие мастера культуры. Рулит лишь принцип «Кто не с нами, тот против нас».Это легко объясняется. Большевики искренне стремились построить новое общество и новую культуру. На этом пути они находили множество единомышленников. Недаром советское искусство 1920-х пережило совершенно невероятный взлет, надолго став золотым стандартом для всего мира.Левые радикалы на Западе поставили целью чистое разрушение. Любая мало-мальски яркая личность по умолчанию становится врагом «новой нормальности». Они выкорчевываются с редкой ожесточенностью.Что-то в этом роде предсказывал персонаж «Бесов» Достоевского в своей версии «нового мирового порядка»: «Все рабы и в рабстве равны. Высшие способности изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями…»В последнее время атмосфера морального террора в отношении культурной элиты стала такой невыносимой, что даже ко всему привычные, на все согласные, глубоко циничные представители креативного класса из постсоветского пространства опасаются уезжать на Запад или возвращаются из эмиграции.Сегодня шанс пристроиться там имеет только «артист», откровенно и круглосуточно работающий на западные спецслужбы и нон-стоп пиарящий единственно правильную повестку. «Свободному художнику» там больше делать нечего. «Свободный художник», оказавшись там, либо голодает либо попадает за решетку, подобно акционисту Петру Павленскому.Нормально работать в такой обстановке, конечно, невозможно. Даже дисциплинированные западные авторы не смогут выпекать шедевры, если каждую секунду будут думать о том, как подольститься к женщинам, трансгендерам, чернокожим, краснокожим, бодипозитивным, гендерфлюидным и прочим меньшинствам. Вместе со своим замечательным искусством коллективный Запад лишается и своей мягкой силы, которая когда-то привлекала к нему сердца сотен миллионов людей во всем мире.Искусства жаль на самом деле. Надо будет сохранить в России побольше артефактов уходящей западной культуры. И поактивнее звать в гости жертв «чисток». Это ведь прекрасно, когда у нас в Большом театре поет Пласидо Доминго, на старости лет оказавшийся жертвой cancel culture. Может, и для Джонни Деппа какая-нибудь ролька найдется…Виктория Никифорова