В Луганске 28 декабря до 4 градусов мороза, без осадков, гололед



«С 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем — 2-4 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 8-10 градусов ночью и 3-5 градусов мороза днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 7-9 градусов ночью до 2-4 градусов мороза днем.

По предварительному прогнозу, 29 — 30 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью до 5-7 градусов мороза, днем минус 3 — плюс 2 градуса. 29 декабря местами ожидаются порывы ветра до 5-18 м/с. Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 8 Температура воздуха в регионе 28 декабря будет колебаться от 10 градусов ниже нуля ночью до 1 градуса мороза днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.«С 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 1-6 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем — 2-4 градуса ниже нуля.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 8-10 градусов ночью и 3-5 градусов мороза днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 7-9 градусов ночью до 2-4 градусов мороза днем.По предварительному прогнозу, 29 — 30 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью до 5-7 градусов мороза, днем минус 3 — плюс 2 градуса. 29 декабря местами ожидаются порывы ветра до 5-18 м/с. Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 8

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