В Кремле назвали Киев пассивным... в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе



Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью одному из российских телеканалов, сообщает ТАСС.

Песков в очередной раз заявил, что речь идет «о внутриукраинском конфликте”.

«Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт”, — сказал представитель Кремля.

Однако, по его мнению, «чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование”.

«Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации”, — констатировал Песков.

Он заметил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. «Сейчас никто особо и не звонит”, — сказал Песков.

По его словам, «процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное — никто за них даже не брался”.

Ранее Песков назвал Донбасс «отторгнутым” Украиной. По его словам Россия не может и не будет оставаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который переживает «жесточайшую блокаду со стороны Украины”. Новости в Мире - Сегодня, 20:32 69 Пассивность властей Украины в процессе урегулирования ситуации на Донбассе видна невооруженным глазом. И партнеры в Париже и Берлине это понимают.Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью одному из российских телеканалов, сообщает ТАСС.Песков в очередной раз заявил, что речь идет «о внутриукраинском конфликте”.«Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт”, — сказал представитель Кремля.Однако, по его мнению, «чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование”.«Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации”, — констатировал Песков.Он заметил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. «Сейчас никто особо и не звонит”, — сказал Песков.По его словам, «процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное — никто за них даже не брался”.Ранее Песков назвал Донбасс «отторгнутым” Украиной. По его словам Россия не может и не будет оставаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который переживает «жесточайшую блокаду со стороны Украины”. Новости в Мире - Сегодня, 20:32 69

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