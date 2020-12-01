В Луганске создали новогоднюю елку из 120 автомобилей. ФОТО
Луганские водители создали новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей. Об этом с пишет ЛИЦ.
Мероприятие, как и в прошлом году, прошло на парковке у сгоревшего в 2014 году в результате обстрела здания гипермаркета «Эпицентр».
Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД.
Основу участников составили члены нескольких луганских автоклубов.
«Сегодня проходит очередной флешмоб, построение автоелки. Таким вот образом молодые люди из луганских автоклубов поздравили жителей Луганска с наступающим Новым годом», — рассказал один из организаторов флешмоба.
Культура - Сегодня, 20:15 230
Мероприятие, как и в прошлом году, прошло на парковке у сгоревшего в 2014 году в результате обстрела здания гипермаркета «Эпицентр».
Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД.
Основу участников составили члены нескольких луганских автоклубов.
«Сегодня проходит очередной флешмоб, построение автоелки. Таким вот образом молодые люди из луганских автоклубов поздравили жителей Луганска с наступающим Новым годом», — рассказал один из организаторов флешмоба.
Культура - Сегодня, 20:15 230
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