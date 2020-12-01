Алчевские тепловики начали сварочные работы на месте порыва трубопровода - "Луганскгаз"

Алчевские тепловики начали сварочные работы на месте порыва магистрального трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия (ГП) ЛНР "Луганскгаз".

Две масштабные аварии произошли утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске. По данным администрации города, по состоянию на 13:00 без тепла оставались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.

"С утра 27 декабря специалисты управления "АлчевскТепло" ГП "Луганскгаз" проводят все мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, произошедших сегодня на участках магистральных тепловых сетей в районе домов №32 и №62 по ул. Горького и ул. Ленинградская соответственно", - говорится в сообщении "Луганскгаза".

После выявления и обследования поврежденных участков специалисты начали проведение сварочных работ.

"На порыве по улице Ленинградской уже был начат сварочный комплекс работ, в районе улицы Горького сотрудники завершают подготовительные работы перед сваркой", - уточнила пресс-служба "Луганскгаза".

В настоящее время "в ликвидации порывов задействовано 3 бригады аварийной службы, что насчитывает свыше 20 человек и 9 единиц техники".

"Специалисты ведут работу в круглосуточном режиме и прикладывают все усилия для устранения аварий в максимально сжатые сроки", - отмечается в сообщении.

В "АлчевскТепло" отметили, что "авария произошла в связи с изношенным состоянием городских теплосетей".

Ранее сегодня в Алчевске состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при администрации города. Также был создан оперативный круглосуточный штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия "Луганскгаз", ГУП ЛНР "РСК", а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.

Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема.

27 декабря — Луганск