На устранение аварий на теплотрассах в Алчевске понадобится не менее двух дней — Штаб по ликвидации последствий аварии



«Очередное заседание штаба назначено на 21:00 27 декабря», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что «в течении ближайших двух суток планируется устранение (аварии), а затем начнется веерная подача теплоносителя в жилые дома».

Две масштабные аварии произошли в воскресенье утром на магистральных тепловых сетях в Алчевске. По данным администрации города, по состоянию на 13:00 без тепла оставались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.

Вскоре после этого состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при администрации города Алчевска. Также был создан оперативный круглосуточный штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия «Луганскгаз», ГУП ЛНР «РСК», а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.

Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Экономика - Сегодня, 20:00 310 Заседание штаба по ликвидации последствий аварии на теплотрассе в Алчевске состоится в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.«Очередное заседание штаба назначено на 21:00 27 декабря», — говорится в сообщении.В правительстве отметили, что «в течении ближайших двух суток планируется устранение (аварии), а затем начнется веерная подача теплоносителя в жилые дома».Две масштабные аварии произошли в воскресенье утром на магистральных тепловых сетях в Алчевске. По данным администрации города, по состоянию на 13:00 без тепла оставались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.Вскоре после этого состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при администрации города Алчевска. Также был создан оперативный круглосуточный штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия «Луганскгаз», ГУП ЛНР «РСК», а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Экономика - Сегодня, 20:00 310

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