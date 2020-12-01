Алчевск опять на пороге отопительного коллапса: 400 домов осталось без тепла из-за аварии на теплотрассе



«27 декабря в 9:30 в администрацию города Алчевска поступила информация из диспетчерской управления Алчевсктепло — филиал ГП «Луганскгаз» о двух авариях на магистральных тепловых сетях, которые привели к остановке котельной «Заводская», — говорится в сообщении администрации.

После этого были остановили работу котельные «Спорткомплекс», «Горького, 68а», «Брестская, 13».

В сообщении, опубликованном на сайте городской администрации, уточняется, что «по состоянию на 13:00 воскресенья ряд социально-культурных объектов и 386 жилых домов находятся без отопления».

«С учетом прогноза низких температур был принят ряд технических решений, направленных на устранение аварий и сохранение теплосетей как магистральных, так и внутридомовых. Создан штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города Алчевска, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, «Луганскгаза», ГУП ЛНР «РСК». Штаб работает в круглосуточном режиме. Ситуация оценивается как серьезная, но контролируемая. После устранения порывов на магистральных теплосетях будет возобновлена подача теплоносителя во внутриквартальные и внутридомовые системы», — добавили в администрации города. Удобный город - Сегодня, 19:32 358 Почти 400 жилых домов в Алчевске остались в воскресенье утром без тепла в результате аварий на магистральной теплотрассе. Об этом сообщила администрация города Алчевска«27 декабря в 9:30 в администрацию города Алчевска поступила информация из диспетчерской управления Алчевсктепло — филиал ГП «Луганскгаз» о двух авариях на магистральных тепловых сетях, которые привели к остановке котельной «Заводская», — говорится в сообщении администрации.После этого были остановили работу котельные «Спорткомплекс», «Горького, 68а», «Брестская, 13».В сообщении, опубликованном на сайте городской администрации, уточняется, что «по состоянию на 13:00 воскресенья ряд социально-культурных объектов и 386 жилых домов находятся без отопления».«С учетом прогноза низких температур был принят ряд технических решений, направленных на устранение аварий и сохранение теплосетей как магистральных, так и внутридомовых. Создан штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города Алчевска, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, «Луганскгаза», ГУП ЛНР «РСК». Штаб работает в круглосуточном режиме. Ситуация оценивается как серьезная, но контролируемая. После устранения порывов на магистральных теплосетях будет возобновлена подача теплоносителя во внутриквартальные и внутридомовые системы», — добавили в администрации города. Удобный город - Сегодня, 19:32 358

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