Штаб по ликвидации последствий аварий в Алчевске проводит ежечасный мониторинг - мэрия

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварий на теплосетях в Алчевске проводит ежечасный мониторинг ситуации. Об этом говорится в сообщении управления информационной политики Алчевска.

Две масштабные аварии произошли утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске. По данным администрации города, по состоянию на 13:00 без тепла оставались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия "Луганскгаз", ГУП ЛНР "РСК", а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.

"Штабом проводится ежечасный мониторинг хода ликвидации последствий аварии на магистральных теплосетях города", - говорится в сообщении мэрии Алчевска.

Там отметили, что "ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме".

"С целью контроля хода ремонтных работ члены штаба побывали на местах порывов теплотрассы по улице Горького, 32, и улице Ленинградской, 62", - рассказали в городской администрации.

Очередное заседание оперативного штаба запланировано на утро 28 декабря.

Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Ликвидация последствий аварии заняла более месяца.

27 декабря — Луганск