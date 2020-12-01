Алчевские коммунальщики сформировали 30 бригад для ликвидации последствий аварии

Алчевские коммунальщики сформировали 30 бригад для ликвидации последствий аварии на теплосетях. Об этом сообщила начальник городского жилищно-эксплуатационного объединения (АЖЭО) Галина Эккерт.

Две масштабные аварии произошли утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске. По данным администрации города, по состоянию на 13:00 без тепла оставались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия "Луганскгаз", ГУП ЛНР "РСК", а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.

"Сформировано 30 бригад, которые при подаче теплоносителя могут работать и будут работать в круглосуточном режиме. Как только теплоноситель будет подан, сразу эти бригады готовы к работе", - сказала Эккерт.

Начальник управления "Алчевсктепло" филиала государственного предприятия "Луганскгаз" Валерий Геращенко сообщил, что на данный момент завершаются работы сварочные работы на поврежденном участке теплотрассы у дома 62 по улице Ленинградская.

"После того, как сварочные работы будут закончены, будет опрессована теплотрасса, и, по мере опрессовки теплотрассы, будем передавать дома коммунальному предприятию АЖЭО. На втором участке, на Горького, 32, выполнены земельные работы, демонтированы лотки. Выполнены работы по производству монтажного окна. Окончание работ планируем к 5.00 завтрашнего дня", - рассказал он.

Ранее в управлении информационной политики Алчевска сообщили, что оперативный штаб по ликвидации последствий аварий на теплосетях в Алчевске проводит ежечасный мониторинг ситуации.

Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Ликвидация последствий аварии заняла более месяца.

28 декабря — Луганск