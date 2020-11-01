Стало известно количество проживающих в Донбассе. На подконтрольной территории живут 45%, на неподконтрольной 55%
На подконтрольной Украине части Донетчины по состоянию на 1 ноября проживает около 1,86 млн человек, на неподконтрольной — около 2,3 млн чел., передают «Донецкие новости«.
Так, Главное управление статистики в Донецкой области ведет учет на основании данных по всей области за 2014 год, корректируя их официальной информацией регистрации рождения, смерти и об изменении места жительства, произошедших на подконтрольной территории.
В этой связи, по данным облстата, в Донецкой области численность наличного населения на 1 ноября 2020 года составила 4 млн 106,8 тыс. человек. В течение января — октября число жителей уменьшилось на 24967 человек (без учета неподконтрольной территории), в том числе:
на 20368 (82%) вследствие естественного сокращения человек (разница между количеством живорожденных и количеством умерших);
на 4599 человек (18%) — за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и количеством выбывших за ее пределы).
В январе — октябре на подконтрольной части Донетчины родилось 9 281 детей, а умерли 29 649 жителей.
В своем учете Донецкое управление статистики также отталкивается от данных 2014 года с учетом естественного и миграционного движения населения на основании данных республиканских отделов ЗАГС и миграционной службы. В октябре 2019 года в Донецке проходила перепись населения, но ее результаты уже более года находятся в обработке.
По информации управления статистики в Донецке, на 1 ноября в «республике» насчитывается 2 млн 249 тыс. 320 человек наличного населения. Из них в городской местности проживает 95%, в сельской — 5%.
Наибольшие по численности города — Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.
Численность населения в «ДНР» на 01.11.2020
Город (горсовет, с учетом поселков)
Наличное население, чел.
% от населения ДНР
Донецк
937462
42%
Макеевка
366531
16%
Горловка
255325
11%
Енакиево
116369
5%
Харцызск
96888
4%
Торез
74064
3%
Снежное
64886
3%
Шахтерск
56043
2%
Ясиноватая
42682
2%
Кировское
27229
1%
Дебальцево
24846
1%
Докучаевск
23406
1%
Ждановка
12485
1%
Таким образом, на подконтрольной Донетчине проживает ориентировочно 45% населения всей области, в ДНР — 55%. Новости Региона - Сегодня, 07:00 145
Так, Главное управление статистики в Донецкой области ведет учет на основании данных по всей области за 2014 год, корректируя их официальной информацией регистрации рождения, смерти и об изменении места жительства, произошедших на подконтрольной территории.
В этой связи, по данным облстата, в Донецкой области численность наличного населения на 1 ноября 2020 года составила 4 млн 106,8 тыс. человек. В течение января — октября число жителей уменьшилось на 24967 человек (без учета неподконтрольной территории), в том числе:
на 20368 (82%) вследствие естественного сокращения человек (разница между количеством живорожденных и количеством умерших);
на 4599 человек (18%) — за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и количеством выбывших за ее пределы).
В январе — октябре на подконтрольной части Донетчины родилось 9 281 детей, а умерли 29 649 жителей.
В своем учете Донецкое управление статистики также отталкивается от данных 2014 года с учетом естественного и миграционного движения населения на основании данных республиканских отделов ЗАГС и миграционной службы. В октябре 2019 года в Донецке проходила перепись населения, но ее результаты уже более года находятся в обработке.
По информации управления статистики в Донецке, на 1 ноября в «республике» насчитывается 2 млн 249 тыс. 320 человек наличного населения. Из них в городской местности проживает 95%, в сельской — 5%.
Наибольшие по численности города — Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.
Численность населения в «ДНР» на 01.11.2020
Город (горсовет, с учетом поселков)
Наличное население, чел.
% от населения ДНР
Донецк
937462
42%
Макеевка
366531
16%
Горловка
255325
11%
Енакиево
116369
5%
Харцызск
96888
4%
Торез
74064
3%
Снежное
64886
3%
Шахтерск
56043
2%
Ясиноватая
42682
2%
Кировское
27229
1%
Дебальцево
24846
1%
Докучаевск
23406
1%
Ждановка
12485
1%
Таким образом, на подконтрольной Донетчине проживает ориентировочно 45% населения всей области, в ДНР — 55%. Новости Региона - Сегодня, 07:00 145
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