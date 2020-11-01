Стало известно количество проживающих в Донбассе. На подконтрольной территории живут 45%, на неподконтрольной 55%



Так, Главное управление статистики в Донецкой области ведет учет на основании данных по всей области за 2014 год, корректируя их официальной информацией регистрации рождения, смерти и об изменении места жительства, произошедших на подконтрольной территории.

В этой связи, по данным облстата, в Донецкой области численность наличного населения на 1 ноября 2020 года составила 4 млн 106,8 тыс. человек. В течение января — октября число жителей уменьшилось на 24967 человек (без учета неподконтрольной территории), в том числе:

на 20368 (82%) вследствие естественного сокращения человек (разница между количеством живорожденных и количеством умерших);

на 4599 человек (18%) — за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и количеством выбывших за ее пределы).

В январе — октябре на подконтрольной части Донетчины родилось 9 281 детей, а умерли 29 649 жителей.

В своем учете Донецкое управление статистики также отталкивается от данных 2014 года с учетом естественного и миграционного движения населения на основании данных республиканских отделов ЗАГС и миграционной службы. В октябре 2019 года в Донецке проходила перепись населения, но ее результаты уже более года находятся в обработке.

По информации управления статистики в Донецке, на 1 ноября в «республике» насчитывается 2 млн 249 тыс. 320 человек наличного населения. Из них в городской местности проживает 95%, в сельской — 5%.

Наибольшие по численности города — Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

Численность населения в «ДНР» на 01.11.2020



Город (горсовет, с учетом поселков)

Наличное население, чел.

% от населения ДНР

Донецк

937462

42%

Макеевка

366531

16%

Горловка

255325

11%

Енакиево

116369

5%

Харцызск

96888

4%

Торез

74064

3%

Снежное

64886

3%

Шахтерск

56043

2%

Ясиноватая

42682

2%

Кировское

27229

1%

Дебальцево

24846

1%

Докучаевск

23406

1%

Ждановка

12485

1%



Таким образом, на подконтрольной Донетчине проживает ориентировочно 45% населения всей области, в ДНР — 55%. Новости Региона - Сегодня, 07:00 145 На подконтрольной Украине части Донетчины по состоянию на 1 ноября проживает около 1,86 млн человек, на неподконтрольной — около 2,3 млн чел., передают «Донецкие новости«.Так, Главное управление статистики в Донецкой области ведет учет на основании данных по всей области за 2014 год, корректируя их официальной информацией регистрации рождения, смерти и об изменении места жительства, произошедших на подконтрольной территории.В этой связи, по данным облстата, в Донецкой области численность наличного населения на 1 ноября 2020 года составила 4 млн 106,8 тыс. человек. В течение января — октября число жителей уменьшилось на 24967 человек (без учета неподконтрольной территории), в том числе:на 20368 (82%) вследствие естественного сокращения человек (разница между количеством живорожденных и количеством умерших);на 4599 человек (18%) — за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и количеством выбывших за ее пределы).В январе — октябре на подконтрольной части Донетчины родилось 9 281 детей, а умерли 29 649 жителей.В своем учете Донецкое управление статистики также отталкивается от данных 2014 года с учетом естественного и миграционного движения населения на основании данных республиканских отделов ЗАГС и миграционной службы. В октябре 2019 года в Донецке проходила перепись населения, но ее результаты уже более года находятся в обработке.По информации управления статистики в Донецке, на 1 ноября в «республике» насчитывается 2 млн 249 тыс. 320 человек наличного населения. Из них в городской местности проживает 95%, в сельской — 5%.Наибольшие по численности города — Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.Численность населения в «ДНР» на 01.11.2020Таким образом, на подконтрольной Донетчине проживает ориентировочно 45% населения всей области, в ДНР — 55%. Новости Региона - Сегодня, 07:00 145

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