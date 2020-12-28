Дончанка сходила на рынок за новогодними покупками: цены и ассортимент удивили. ФОТО



Женщина прошла по рынку, продемонстрировав количество людей — покупателей достаточно много.

Спросом пользуются новогодние гирлянды, искусственные елочки. Также дончане покупают продукты: свежемороженую рыбу, овощи, фрукты, мясо, сладости. За некоторыми товарами, к примеру, за яйцами, собираются очереди.

Снимать цены многие продавцы запрещали.

«Относятся с осторожностью, оно и понятно, в такое время», — сказала Елена.

При этом продуктов — много.

«Все-все здесь есть», — прокомментировала дончанка ассортимент.

На елочном базаре продавцы сообщили, что стоимость веточек сосны — от 50 руб. (20 грн по местному курсу на 23.12.2020).



Экономика - Сегодня, 10:00 440 В Донецке люди готовятся к встрече Нового года, делают покупки на рынке. Как выглядит рынок «Текстильщик» в Кировском районе Донецка, показала дончанка Елена.Женщина прошла по рынку, продемонстрировав количество людей — покупателей достаточно много.Спросом пользуются новогодние гирлянды, искусственные елочки. Также дончане покупают продукты: свежемороженую рыбу, овощи, фрукты, мясо, сладости. За некоторыми товарами, к примеру, за яйцами, собираются очереди.Снимать цены многие продавцы запрещали.«Относятся с осторожностью, оно и понятно, в такое время», — сказала Елена.При этом продуктов — много.«Все-все здесь есть», — прокомментировала дончанка ассортимент.На елочном базаре продавцы сообщили, что стоимость веточек сосны — от 50 руб. (20 грн по местному курсу на 23.12.2020).Экономика - Сегодня, 10:00 440

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