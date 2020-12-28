Вместе мы вЂ“ сила!

Подводя итоги этого во всех смыслах непростого года, мне бы хотелось сказать несколько слов благодарности.В первую очередь — тем, благодаря кому многие в буквальном смысле слова смогли пережить свалившуюся на нас пандемию. А именно — всем-всем медработникам, которые самоотверженно боролись и борются за каждую жизнь, сутками не выходя из «красной зоны» и делая все, чтобы уравнять число заболевших и выздоровевших.Люди в белых халатах стали не только символом 2020-го, но его героями. Которые, спасая жизни и планету, просто выполняли свой долг. За что низкий им поклон и большое человеческое спасибо.Впрочем, обычных героев в этом году было много. Огромное количество людей, несмотря на пандемию, продолжали трудиться для того, чтобы мы не скатились в панику и хаос.Поэтому я хочу сказать спасибо тем, кто продолжал печь для нас хлеб, кто грузил и развозил его по магазинам, кто давал нам его с полок и пробивал на кассе.Я хочу сказать спасибо мужественным сотрудникам аптек, которые всеми силами уберегали нас от порыва скупить весь имеющийся в запасе противовирусный ассортимент.Я хочу сказать спасибо всем сотрудникам экстренных служб, которые продолжали выезжать на вызовы.Я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому в наши дома продолжали бесперебойно поступать газ, вода и электричество.Я хочу сказать спасибо волонтёрам, которые взяли на себя заботу о самых слабых.Я хочу сказать спасибо учителям, которые продолжали заниматься с нашими детьми и преодолели все трудности дистанционки.Я хочу сказать спасибо всем сотрудникам службы доставки, которые в самый критический момент не дали нам оказаться один на один с последней банкой тушенки.Я хочу сказать спасибо всем, кто круглосуточно работал, разрабатывая антикризисные планы и моментально приступал к их реализации.Я хочу сказать спасибо ученым, давшим нам вакцину.Я хочу сказать спасибо руководству страны за то, что оно в буквальном смысле сделало невозможное и мы завершаем этот год в гораздо более благоприятных, чем другие страны, условиях.Я хочу сказать спасибо всем нам. За то, что с честью выдержали все испытания, не поддавшись влиянию провокаторов и паникеров.Мы действительно справились. Мы действительно смогли. Мы действительно можем, когда нужно, мобилизоваться, собрать всю волю в кулак и с честью выдержать испытания.Главное — помнить о том, что все зависит только от нас, что вместе мы — сила, и что только вместе мы справимся с любой напастью, какой бы масштабной и угрожающей она ни была.Юлия Витязева