Коммунальщики Алчевска после ликвидации порывов заполняют сети теплоносителем – мэрия
Коммунальщики Алчевска после завершения сварочных работ на аварийных участках начали заполнение теплосетей теплоносителем. Об этом сообщило управление информационной политики администрации города.
В результате двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске, без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия "Луганскгаз", ГУП ЛНР "РСК", а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.
В мэрии сообщили, что сегодня в 9:30 состоялось очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварий на теплосетях в Алчевске под руководством Костенко.
"В ходе проведения заседания доведена информация представителей ГП "Луганскгаз" об окончании сварочных работ и устранении порывов. Начато заполнение магистральных теплотрасс для последующей передачи теплоносителя на внутриквартальные и внутридомовые сети", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что для скорейшего заполнения сетей Алчевское жилищно-эксплуатационное объединение организовало 65 бригад, которые будут работать в круглосуточном режиме.
Управление информполитики сообщило, что очередное заседание оперативного штаба запланировано на 20:00 28 декабря.
Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Ликвидация последствий аварии заняла более месяца.
28 декабря — Луганск
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