Коммунальщики Алчевска после ликвидации порывов заполняют сети теплоносителем – мэрия

Коммунальщики Алчевска после завершения сварочных работ на аварийных участках начали заполнение теплосетей теплоносителем. Об этом сообщило управление информационной политики администрации города.В результате двух аварий, произошедших утром 27 декабря на магистральных тепловых сетях в Алчевске, без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов. Для ликвидации последствий аварий был создан оперативный штаб, в который вошли руководители администрации города, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, государственного предприятия "Луганскгаз", ГУП ЛНР "РСК", а также заместитель председателя Правительства ЛНР Елена Костенко.В мэрии сообщили, что сегодня в 9:30 состоялось очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварий на теплосетях в Алчевске под руководством Костенко."В ходе проведения заседания доведена информация представителей ГП "Луганскгаз" об окончании сварочных работ и устранении порывов. Начато заполнение магистральных теплотрасс для последующей передачи теплоносителя на внутриквартальные и внутридомовые сети", - говорится в сообщении.В администрации уточнили, что для скорейшего заполнения сетей Алчевское жилищно-эксплуатационное объединение организовало 65 бригад, которые будут работать в круглосуточном режиме.Управление информполитики сообщило, что очередное заседание оперативного штаба запланировано на 20:00 28 декабря.Напомним, что крупная авария на магистральном теплопроводе в Алчевске произошла в конце января 2006 года. Тогда в сильный мороз без тепла остались почти 700 домов, в которых проживали более 70 тыс. человек. К 10 февраля треть домов все еще оставалась без тепла. Россия тогда отправила на Украину гуманитарную помощь, в том числе 40 мощных тепловых пушек, способных быстро повышать температуру в помещениях большого объема. Ликвидация последствий аварии заняла более месяца.28 декабря — Луганск