Почти 300 детей из разных регионов ЛНР приняли участие в конкурсе "С Новым годом, солдат!" (ФОТО)

Почти 300 детей из разных регионов Республики приняли участие в конкурсе "С Новым годом, солдат!", организованном проектом "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщила пресс-служба ОД.В рамках творческого состязания, которое продлилось с 15 по 22 декабря, юные жители Республики подготовили рисунки для защитников Республики, в которых поздравили их с Новым годом.В ОД проинформировали, что "всего в конкурсе приняли участие 298 детей из разных городов и районов ЛНР"."Мы получили много рисунков от детей нашей Республики, конкурсная комиссия была удивлена такому количеству работ, - сказала координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова. - Очень приятно, что столько детей хотят поздравить наших защитников с Новым годом, ребята не только нарисовали замечательные рисунки, но и написали самые теплые и добрые пожелания и поздравления с Новым годом для наших военнослужащих. Было сложно выбрать победителей, их должно было быть 10, но комиссия не смогла оставить без внимания еще несколько рисунков, поэтому было принято решение, что победят 13 ребят".Авторами лучших работ были признаны Полина Скрыльникова и Марина Иваненко из Луганска, Дарья Новохатская из Лутугино, Виктория Перковец из Кировска, Мелания Шпичко и Дарина Иванова из Стаханова, Полина Стрига из поселка городского типа Челюскинец, Семен Проскуренко из поселка городского типа Белореченский, Илья Фещенко из Перевальска, Варвара Татарчук из Алчевска, Ксения Соболь из поселка городского типа Врубовский, Семен Картавых из Алмазной, Вера Шаповалова из Зоринска.Победители получили сладкие подарки и благодарности от организаторов конкурса."Конечно, мы передадим военнослужащим Народной милиции ЛНР, находящимся на разных передовых позициях, абсолютно все рисунки и открытки, которые сделали детки. Спасибо всем ребятам за участие в конкурсе, каждый из них безумно талантливый, все рисунки разные, дети проявили свою креативность. Также мы благодарны родителям конкурсантов за достойное воспитание подрастающего поколения", - добавила Машкова.28 декабря — Луганск