"Дракон, победа над раком и катаклизмы": опубликованы пророчества Ванги на 2021 год

Легендарная ясновидящая и пророчица Ванга предсказала миру в 2021 году масштабные катаклизмы и бедствия, а также создание лекарства от рака.Невские Новости / архивВанга скончалась в 1996 году, однако она оставила огромное количество пророчеств о будущем мира. Согласно ее предсказаниям, в 2021 году мир окажется под влиянием "мощного дракона". Кроме того, в будущем году ожидается объединение трех "гигантов", а также многочисленные катаклизмы и бедствия, однако наконец будет создано лекарство от рака.Британская газета The Daily Mail отмечает, что практически все предсказания Ванги сбываются. Так, ясновидящая утверждала, что в 2020 году президент США перенесет "смертельную" болезнь. При этом минувшей осенью глава Белого дома действительно переболел коронавирусом.Кроме того, Ванге удалось точно предсказать цунами в 2004 году, которое обрушилось на юг Азии и унесло жизни 230 тысяч человек. Ванга предугадала серию террористических актов, произошедших 11 сентября в США. Также она предсказывала восстановление политической и экономической мощи России, которое станет возможным благодаря появлению волевого лидера по имени Владимир.Владимир Гусе