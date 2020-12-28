Майдан на экспорт

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в помощи местным "повстанцам", которые жгут дома и взрывают машины милиционеров.Подобные обвинения в адрес украинских соседей звучат из уст белорусского президента отнюдь не впервые. Все начиналось с обвинений в том, что на территорию Белоруссии проникают украинские радикалы, которые, примыкая к участникам антиправительственных протестов, стараются перевести их в деструктивное русло. Сегодня Лукашенко говорит уже о событиях, которые белорусские силовики квалифицируют как экстремизм и терроризм. И основные действующие лица данных событий так или иначе связаны с Украиной.Само собой, мы не имеем право говорить о том, что развивающийся на территории Белоруссии внутриполитический кризис был спровоцирован с территории и при участии Украины. Но высказывания Лукашенко о том, что Украина подхватила ситуацию и уже который месяц пытается экспортировать в Минск «майдан», не лишены оснований.В конце октября белорусские пограничники задержали в непосредственной близости от границы с Украиной четверых человек. В Минске заявили, что эти люди устроили серию поджогов и нападений на органы власти и пытались через границу уйти на Украину. Как сообщили официальные источники, участники данной группы подожгли здание ГАИ в Мозыре. Ранее они также организовали нападение на здание управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске и на районную прокуратуру. Разумеется, все были вооружены и хорошо экипированы.8 декабря 2020 года белорусские силовики отчитались, что взяли группу, которая совершала нападения в Гродненской области. На их счету – взрыв машины, поджог дома сотрудника МВД. Акты насилия начались еще в октябре и явно были направлены на радикализацию протестного движения.«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал», – лично прокомментировал данное событие Лукашенко.Николай Автухович хоть и не входит в число лидеров белорусской оппозиции, имеет довольно интересную биографию. Осужденный в 2006 году за уклонение от уплаты налогов, Автухович как-то неожиданно для всех получил статус политзаключённого, а на его освобождении начали настаивать официальные лица Евросоюза и США. Выйдя на свободу в 2010 году, Автухович был вскоре задержан вновь и помещен в тюрьму за незаконное хранение оружия теперь уже на четыре года. Сегодня сложно судить о том, что в действительности послужило причиной злоключений Автуховича – его предпринимательская деятельность или связи с оппозицией, но на свободу он вышел, имея четкую уверенность в том, что режим Лукашенко можно убрать только силой.Сегодня мы не ставим перед собой цель понять те мотивы, которые толкнули предпринимателя Автуховича в протестную среду. Нам гораздо важнее понять, имеет ли он какие-то связи с представителями украинской политической среды, что в свою очередь подтвердит или опровергнет объективность высказываний Лукашенко.В МИД Украины после заявлений Лукашенко начали их активно опровергать, а спикер ведомства Олег Николенко даже написал твит следующего содержания:"Категорически отвергаем очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о вмешательстве, мантра об "оружии из Украины" четко вписываются в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", – заявил дипломат.Нет, все логично, и вряд ли кто верит в то, что Автухович получал поддержку именно от представителей МИД Украины. Подобные схемы проворачиваются намного тривиальнее.С Автуховичем все просто. Недавно он был в Киеве и встречался с Еленой Васильевой – главой украинского благотворительного фонда "Беларускi Майдан". Да, не удивляйтесь, подобный фонд действительно работает на территории Украины, более того, 24 ноября 2020 года он был зарегистрирован в качестве юридического лица, что говорит о том, что действующая власть просто не может не знать о его существовании."Задача нашего фонда – помочь в раскрутке белорусских национальных лидеров", – заявила Елена Васильева в интервью крымско-татарскому каналу АТР. Видимо, на Автуховича также возлагали определенные надежды, относя его к перспективным оппозиционерам новой волны.В общем, карты вскрыты, и сегодня уже всем без исключения понятно, что Украина действительно пытается экспортировать свою модель «майдана» на территорию Белоруссии, и делает это довольно поступательно. Кстати, на страницах в социальных сетях, принадлежащих Васильевой и ей подобным, идет активная раскрутка белорусского "Молодого фронта" – националистической организации, которая поддерживает и лидеров украинского аналогичного движения – Бандеру, Шухевича и других. Вы все еще считаете, что Лукашенко лукавит говоря о том, что Украина пытается радикализировать протест в Белоруссии и пустить его в деструктивное русло?Алексей Зотье