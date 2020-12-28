На шахте «Золотое» два шахтера попали под обвал горных масс.



По его информации, двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно вытащить горняка Александра Васильчука. От госпитализации он отказался.

Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку.

«Несмотря на прогресс и диджитализацию, десятилетиями сохраняется ситуация — родные и близкие шахтеров беспокоятся каждый раз, когда их близкие идут на работу. На одну из самых опасных работ в мире», — сказано в сообщении Волынца. Новости Региона - Сегодня, 12:03 35 Обвал горных масс на горизонте 687 метров шахты «Золотое» Первомайскугля произошел сегодня ночью, в 0:13, пишет в своем Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.По его информации, двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно вытащить горняка Александра Васильчука. От госпитализации он отказался.Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку.«Несмотря на прогресс и диджитализацию, десятилетиями сохраняется ситуация — родные и близкие шахтеров беспокоятся каждый раз, когда их близкие идут на работу. На одну из самых опасных работ в мире», — сказано в сообщении Волынца. Новости Региона - Сегодня, 12:03 35

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