Других новостей для вас у нас в этом году больше нет — Скоро Новый год!



Спасибо, что читали нас. Поддерживали и ругали, если по делу.

Но мы уже тоже выключаем компьютеры, рубим салатики, достаем бутылки из холодильника и готовимся к празднику.

Надеемся, в наступающем году у нас будет для вас больше хороших новостей, а в этом году новостей больше нет!

Политика - 31 декабря 2020 546 Поздравляем всех читателей журналисты с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья и мира!Спасибо, что читали нас. Поддерживали и ругали, если по делу.Но мы уже тоже выключаем компьютеры, рубим салатики, достаем бутылки из холодильника и готовимся к празднику.Надеемся, в наступающем году у нас будет для вас больше хороших новостей, а в этом году новостей больше нет!Политика - 31 декабря 2020 546

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