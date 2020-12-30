Других новостей для вас у нас в этом году больше нет — Скоро Новый год!
Поздравляем всех читателей журналисты с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья и мира!
Спасибо, что читали нас. Поддерживали и ругали, если по делу.
Но мы уже тоже выключаем компьютеры, рубим салатики, достаем бутылки из холодильника и готовимся к празднику.
Надеемся, в наступающем году у нас будет для вас больше хороших новостей, а в этом году новостей больше нет!
Политика - 31 декабря 2020 546
Спасибо, что читали нас. Поддерживали и ругали, если по делу.
Но мы уже тоже выключаем компьютеры, рубим салатики, достаем бутылки из холодильника и готовимся к празднику.
Надеемся, в наступающем году у нас будет для вас больше хороших новостей, а в этом году новостей больше нет!
Политика - 31 декабря 2020 546
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