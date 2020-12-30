За сутки через КПВВ «Станица Луганска» в сторону Луганска прошло в два раза больше людей, чем в обратном направлении



Как будут работать КПВВ на праздники

В Луганске сообщили, что во время Новогодних и Рождественских праздников будут принимать заявки на пересечение «Станицы Луганской» в штатном режиме. Также обещают 2 и 8 января экстренно рассмотреть заявки на пересечение в связи со смертью близких родственников, если это подтверждено документально. 4-6 января «Станица Луганская» будет работать в штатном режиме.

Данных о графике работы пунктов пропуска Донецка пока нет.

КПВВ «Станица Луганская»

За прошедшие сутки через КПВВ «Станица Луганская» в сторону Луганска прошли 729 человек, на подконтрольную украинскому правительству территорию прибыли 438 человек. Об этом сообщают в штабе ООС.

График работы КПВВ «Станица Луганская»

«Станица Луганская» со стороны Украины работает ежедневно с 08:00 до 16:00. Луганска сторона пропускаюет до 15:30 по Киеву.

Правила пересечения КПВВ «Станица Луганская»

На пункте пропуска померяют температуру, находиться нужно в маске или респираторе. Также необходимо согласиться на двухнедельную самоизоляцию под контролем мобильного приложения «Дома». Для этого вам нужен смартфон, на который можно установить приложение. Активациб приложения проверяют пограничники непосредственно при пересечении пункта пропуска.

Также в самом КПВВ можно сделать ПЦР-тест на выявление коронавируса. Если результат отрицательный, изоляцию можно прекратить.

Отметим: Луганск позволяет пересекать КПВВ только раз в месяц. За раз считается пересечение КПВВ туда-обратно.

Новости Региона - 31 декабря 2020 841 31 декабря на Донбассе работает только 1 КПВВ ? «Станица Луганская». Остальные пункты пропуска заблокированы. Будут ли пропускать завтра, 1 января, через КПВВ «Новотроицкое» ? пока неизвестно.В Луганске сообщили, что во время Новогодних и Рождественских праздников будут принимать заявки на пересечение «Станицы Луганской» в штатном режиме. Также обещают 2 и 8 января экстренно рассмотреть заявки на пересечение в связи со смертью близких родственников, если это подтверждено документально. 4-6 января «Станица Луганская» будет работать в штатном режиме.Данных о графике работы пунктов пропуска Донецка пока нет.За прошедшие сутки через КПВВ «Станица Луганская» в сторону Луганска прошли 729 человек, на подконтрольную украинскому правительству территорию прибыли 438 человек. Об этом сообщают в штабе ООС.«Станица Луганская» со стороны Украины работает ежедневно с 08:00 до 16:00. Луганска сторона пропускаюет до 15:30 по Киеву.На пункте пропуска померяют температуру, находиться нужно в маске или респираторе. Также необходимо согласиться на двухнедельную самоизоляцию под контролем мобильного приложения «Дома». Для этого вам нужен смартфон, на который можно установить приложение. Активациб приложения проверяют пограничники непосредственно при пересечении пункта пропуска.Также в самом КПВВ можно сделать ПЦР-тест на выявление коронавируса. Если результат отрицательный, изоляцию можно прекратить.Отметим: Луганск позволяет пересекать КПВВ только раз в месяц. За раз считается пересечение КПВВ туда-обратно.Новости Региона - 31 декабря 2020 841

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