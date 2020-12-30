Утро 1 января 2021 года — всё будет как в тумане
Сильный туман и гололед ожидаются местами в Луганске ночью и утром 1 января. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии.
«Ночью и утром 1 января 2021 года в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории ЛНР гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - 31 декабря 2020 669
«Ночью и утром 1 января 2021 года в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории ЛНР гололедные отложения», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - 31 декабря 2020 669
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