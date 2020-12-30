Утро 1 января 2021 года — всё будет как в тумане



«Ночью и утром 1 января 2021 года в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории ЛНР гололедные отложения», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - 31 декабря 2020 669 Сильный туман и гололед ожидаются местами в Луганске ночью и утром 1 января. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии.«Ночью и утром 1 января 2021 года в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; местами по территории ЛНР гололедные отложения», — предупреждают синоптики.Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - 31 декабря 2020 669

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