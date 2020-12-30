Синоптики прогнозируют 1 января в ЛНР от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 1 января 2021 года будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 31 декабря 2020 года до 21:00 1 января 2021 года на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами слабые моросящие осадки, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с; ночью и утром местами туман и гололедные отложения. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 3-5 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1-3 градуса ночью и ноль – 2 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до плюс 2-4 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 2 января будет облачно с прояснениями, местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя; температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 2-7 градусов тепла. 3 января - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью и днем минус 1 – плюс 4 градуса.

31 декабря — Луганск