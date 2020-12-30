Поздравление уполномоченного по правам ребенка в ЛНР Юлии Назаренко с Новым годом

Дорогие ребята, уважаемые родители, бабушки и дедушки!Новый 2021 год уже у дверей. Мир вступит в третье десятилетие XXI века, с новыми мечтами, надеждами, добрыми помыслами и ответственными делами, с опытом прошлых лет и планами на будущее.Смелее всех о будущем мечтают дети, в их будущем нет войн, болезней и несчастий. Личные мечты и планы детворы не отделимы от Луганской Народной Республики.В чистоте помыслов и бескорыстной щедрости детских желаний проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника, семейного праздника.У каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера любви, добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности. Пусть каждый ребенок знает, что он самый любимый, а родители будут здоровы и всегда чувствуют внимание близких.Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления, живущие в каждом из нас с детства, возвращаются к нам с каждым Новым годом, когда обнимаем своих детей и родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, наряжаем вместе елку.Загадывая желания под бой кремлевских курантов, дети и взрослые верят и надеются, что загаданное непременно сбудется.Пожелаем друг другу и нашей любимой Луганской Народной Республике мира, благополучия и процветания.С Новым годом! С новым счастьем! Новых дел вам и новых открытий!Уполномоченный по правам ребенка ЛНРЮлия Назаренко31 декабря — Луганск